Educação de Jovens e Adultos é tema de encontro no Sesc Amapá

O Sistema Fecomério Amapá por meio do Sesc e em parceria com a prefeitura de Macapá promove nos dias 19 e 20 de abril o encontro de educadores e gestores que trabalham com a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O evento será realizado de 18h as 22h na escola Sesc.

Sob a temática “Um olhar para o futuro”, o encontro objetiva discutir problemáticas existentes na modalidade e propor ações que auxiliem e respeite a realidade dos alunos,visando avanços no processo de ensino e aprendizagem, a fim de garantir uma educação de qualidade e com equidade.

As inscrições são gratuitas, seguem abertas e podem ser realizadas na escola Sesc e na Secretaria Municipal de Educação. Os participantes receberão certificação com carga horária de 10h.

Ascom Sesc AP