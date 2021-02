Estudantes já podem baixar prova do primeiro dia do Enem Digital

Assim como a versão impressa, a digital conta com dois dias de aplicação

Estudantes que realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em sua versão digital podem realizar o download do conteúdo. As provas, que tiveram a sua primeira aplicação no modelo digital ontem (31), estão disponíveis no portal do Inep para download e consulta.

Neste primeiro domingo, os participantes fizeram as provas objetivas de linguagens e ciências humanas, com 45 questões cada, além da redação, que foi feita à mão. O tema, diferente do proposto na versão impressa do exame, foi “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”.

O gabarito oficial será divulgado no dia 10 de fevereiro. Os participantes que permaneceram no local de prova até meia hora antes do fim da aplicação puderam levar consigo a folha de rascunho, onde poderiam anotar as respostas dadas nas provas.

Assim como a versão impressa, a digital conta com dois dias de aplicação. O exame segue no próximo domingo (7), quando os candidatos farão as provas de matemática e ciências da natureza. Os cadernos de prova do segundo dia também serão disponibilizados na internet depois da aplicação do exame.

Enem digital

Esta é a primeira vez que o Enem é aplicado no formato digital, de forma piloto. A intenção é que o exame seja 100% digital até 2026. Assim, o Enem 2020 tem uma versão impressa, que foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro, e uma versão digital, que começou a ser aplicada ontem e segue no próximo domingo (7).

Cerca de 2,5 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem impresso, o que corresponde a menos da metade dos inscritos. Para o Enem digital, 93 mil participantes em 104 cidades se inscreveram, mas apenas 68% compareceram, segundo o Inep.

* Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...