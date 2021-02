Fies: resultado dos pré-selecionados já pode ser conferido

Quem não for selecionado nessa fase entrará, automaticamente, na lista de espera

Candidatos a uma vaga pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem conferir a partir de hoje (2) se foram pré-selecionados na chamada única. A conferência deve ser feita no site do programa.

Quem for contemplado nessa fase deve dar o primeiro passo para contratação do financiamento, complementando a inscrição entre os dias 3 e 5 de fevereiro. As inscrições estiveram abertas no período de 26 a 29 de janeiro e como nessa edição não foram usadas as notas do Enem de 2020, os candidatos utilizaram o desempenho do exame de 2010 a 2019.

Quem não for selecionado na chamada única regular do Fies entrará, automaticamente, na lista de espera e poderá ser convocado de 3 a 18 de março.

Puderam se candidatar para essa seletiva quem alcançou uma nota igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas do Enem, não zerou a redação e integra grupo familiar com renda per capita máxima de três salários-mínimos.



Confira, abaixo, o cronograma do Fies 2021.1:

• Inscrição: de 26 a 29 de janeiro de 2021

• Resultado: 2 de fevereiro de 2021

• Complementação da inscrição – pré-selecionados em chamada única: de 3 a 5 de fevereiro de 2021

• Convocação por meio de lista de espera: de 3 de fevereiro até o dia 18 de março de 2021

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...