Amapá recebe certificação internacional de status ‘livre da aftosa sem vacinação’ em Paris, na França

O anúncio foi feito durante a 92ª Sessão da Organização Mundial de Saúde Animal. Com isso, o estado pode comercializar carne para todo Brasil e exterior.

O Amapá foi reconhecido internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação, junto com as demais federações do Brasil. O anúncio foi feito durante a 92ª Sessão da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que aconteceu em Paris, na França.

Uma das atividades promovida pelo Governo do Amapá, junto com os criadores e pecuaristas, foi manter a vacinação contra aftosa sempre acima dos 90% estipulado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A ação contínua foi fundamental para garantir a certificação. A última vacinação em 2023 garantiu ao estado o índice de 97,32% de imunização dos rebanhos bovinos e bubalinos.

“Esse reconhecimento histórico representa um grande avanço para a defesa agropecuária do estado e abre as portas para o comércio de animais vivos e produtos cárneos do Amapá, elevando o padrão sanitário e a competitividade do nosso rebanho”, destaca o diretor-presidente da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária (Diagro), Álvaro Cavalcante.

As ações do governo do Estado iniciaram em 2009 com a agulha oficial e em 2017 foi assinada uma instrução normativa que reconhecia o Amapá como livre da aftosa com vacinação. Em 2018, a OMSA certificou o estado durante a 86º Sessão da Organização, em Paris.

Após o ano de 2018, o estado passou a ter uma série de atividades para alcançar o status livre da febre aftosa sem vacinação, algo que foi conquistado com políticas de incentivo ao setor produtivo, eficácia nas campanhas de vacinação e intensificação das vigilâncias epidemiológicas promovidas pelo Governo do Estado. Com isso, o status foi reconhecido em 2023 pelo Mapa e agora em 2025, foi certificado pelo órgão internacional.

Na sessão internacional estiveram representando o Amapá o diretor-presidente da Diagro, Álvaro Cavalcante, a ponto focal do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA) no Amapá, Rafaela Ferreira, e o deputado estadual e representante do setor produtivo, Jesus Pontes.

Potencial econômico

O Amapá possui o segundo maior rebanho bubalino do país, com mais de 250 mil cabeças. O rebanho bubalino é, também, chamado de “Ouro Negro”, por conta do alto valor comercial dos derivados do leite e corte de carnes.

A certificação agrega valor ao produto, ao quilo da carne, da arroba do boi na fazenda, melhora a comercialização, estimula mais produtores a investirem no Estado do Amapá e estimula o produtor local a investir na sua propriedade, no melhoramento genético, na reprodução animal, resultando no aumento da produção.

O que é a febre aftosa?

A febre aftosa é uma doença de rápida disseminação. Quando um foco é registrado, a agência de defesa sanitária do Estado precisa interditar a área e sacrificar todos os animais para evitar a propagação, assim como acontece com a gripe aviária em granjas.

De mesmo modo, a partir do momento em que é confirmado o registro de caso de febre aftosa, há restrições com relação à comercialização.

