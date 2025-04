Em Santana, governador Clécio Luís anuncia construção de quadra poliesportiva e jardim sensorial para autistas

Gestor participou de escuta a familiares e servidores do Centro de Referência em Autismo Mundo Azul, que atende mais de 400 alunos no contraturno escolar.

O governador do Amapá, Clécio Luís, participou nesta quarta-feira, 2, de uma escuta pública com familiares, servidores e associações no Centro de Referência em Autismo Mundo Azul, em Santana, e anunciou a construção de uma quadra poliesportiva coberta e de um jardim sensorial no local, que atende mais de 400 alunos no contraturno escolar.

Durante a agenda, que faz parte do “Abril Azul”, campanha dedicada à conscientização sobre o autismo, o gestor conheceu as instalações da unidade e também explicou que está em andamento o processo de aprovação dos cursos de Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia na Universidade do Estado do Amapá (Ueap), que vai ampliar a oferta de profissionais especializados no atendimento a pessoas autistas.

“Minha vinda hoje aqui, no Dia Mundial do Autismo, tem como objetivo reforçar a visibilidade e a conscientização sobre a causa. A luta por mais melhorias e serviços não se limita a este mês, mas este é um período dedicado a esse tema. Estou aqui para reafirmar esse compromisso. Ao longo do mês, anunciaremos investimentos voltados ao bem-estar, à educação, à saúde e ao atendimento terapêutico de crianças, jovens e adultos autistas”, destacou o governador Clécio Luís.

O centro atende alunos no contraturno escolar, seja pela manhã ou à tarde, garantindo que a participação nas terapias não comprometa a interação social e a inclusão nas escolas. A unidade oferece terapias pedagógicas e clínicas, incluindo atendimento educacional especializado, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física e psicologia.

A diretora da unidade, Crisna Naves, destacou a importância de ampliar as experiências das crianças além do ambiente do centro. Segundo ela, a instituição busca proporcionar protagonismo aos alunos por meio de projetos externos, como grupos de dança, gravações, festas temáticas, futebol de sabão e participação em eventos cívicos.

“Nós acreditamos que as crianças autistas precisam de oportunidades. Só superamos barreiras quando temos a chance de enfrentá-las. Aqui, nossos alunos recebem as terapias no momento em que realmente necessitam, garantindo a autonomia essencial para o dia a dia, seja em casa, na sociedade ou na escola”, enfatizou Crisna.

Os serviços são destinados a estudantes da rede municipal e estadual, com idade entre 4 e 26 anos, abrangendo casos leves, moderados e severos. Além de Santana, o centro também atende moradores de Macapá, Mazagão e das Ilhas do Pará.

Após o diagnóstico de autismo dos filhos – um com suporte 1 (leve) e outro com suporte 3 (severo) -, o servidor público Antônio Cristino, de 45 anos, tomou uma decisão difícil: deixar Gurupá, no Marajó (PA), e recomeçar a vida em Santana. A mudança foi motivada pela busca por atendimento especializado, algo que encontrou no Centro de Referência em Autismo Mundo Azul.

“Eu reforço a fala dos meus colegas sobre a importância das terapias. No ano passado, não voltei para lá [Gurupá] porque o município não oferece esses atendimentos. Quando um médico diagnosticou meus filhos, ele me disse: ‘Se eu fosse você, mudaria de cidade e procuraria um lugar onde houvesse terapias, porque é isso que faz seu filho evoluir.’ E foi por isso que viemos para cá, em busca desse suporte”, contou Cristino.

A visita contou com a presença da vereadora por Santana, Ithiara Madureira, e do vereador por Macapá, Patrick Monte, além da secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro, junto com a equipe técnica da pasta.

