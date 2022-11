Unifap realiza terceira edição da Feira de Orientação Vocacional

Evento irá apresentar 36 cursos de graduação e auxiliar jovens na escolha da carreira profissional.

O projeto de extensão UniEnem, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realizará na próxima quarta-feira, 23, a terceira edição da Feira de Orientação Vocacional, que objetiva auxiliar jovens na escolha de um curso de graduação. O evento ocorrerá das 10h às 12h30 no complexo de laboratórios da Engenharia Civil, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). A entrada é franca.

O evento visa auxiliar o jovem na escolha de um curso e descoberta dos caminhos profissionais, através da compreensão de seus aspectos pessoais, do conhecimento das profissões e de sua inserção no contexto social, conhecendo a realidade dentro da instituição e o que o curso que ele almeja oferece para seus acadêmicos. Mais de 35 cursos de graduação serão apresentados durante a feira.

O público-alvo são jovens que estão concluindo ou cursando o ensino médio (ou que concluíram recentemente) e estão pensando em dar continuidade aos estudos em nível superior. Além das graduações, também será apresentada a estrutura da Unifap (visitação dos espaços acadêmicos e laboratórios) e os auxílios estudantis que o futuro universitário pode ter acesso.

Os cursos de graduação que serão apresentados são: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Sociais, Sociologia, Direito, Educação Física, Fisioterapia, Educação do Campo, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, Filosofia, Física, Geografia, História, Jornalismo, Letras Português/Francês, Letras Português/Inglês, Letras Libras, Letras/Português, Matemática, Medicina, Pedagogia, Química, Relações Internacionais, Teatro, Tecnólogo em Secretariado Executivo e Engenharia Química (Ueap).

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected], pelo WhatsApp (96) 98115-5529 e pelo site (http://www2.unifap.br/unienem) e redes sociais do UniEnem: @unienem.unifap (Facebook e Instagram).

Serviço

3ª Feira de Orientação Vocacional da Unifap

Dia 23 de novembro de 2022, das 10h às 12h30, no complexo de laboratórios do curso de Engenharia Civil, localizado no campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Pinto, km 2, bairro Universidade, Macapá-AP). Entrada franca.

Informações: [email protected], WhatsApp (96) 98115-5529, site http://www2.unifap.br/unienem e redes sociais do UniEnem: @unienem.unifap (Facebook e Instagram).

