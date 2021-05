Covid-19: Semsa oferta primeira dose para pessoas com transtornos mentais nesta terça-feira (25)

Nesta terça-feira (25), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ofertará a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Pfizer/BioNTech para pessoas com transtornos mentais, além da aplicação da segunda dose da AstraZeneca aos profissionais de saúde e demais pessoas com o período de aplicação da dose reforço para dias 24, 25 e 26 de maio.

Segunda dose Oxford/Astrazeneca

A segunda dose do imunizante Oxford/Astrazeneca para profissionais de saúde e demais pessoas com o período de aplicação da dose reforço para dias 24, 25 e 26 de maio, será ofertada nos pontos drive-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto e do Estádio Zerão, Policlínica e Rodovia do Curiaú. Além destes locais, a vacina também estará disponível na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

O encerramento do ciclo vacinal desse grupo será das 9h às 15h e para ter acesso a vacina será necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

Pessoas com transtornos mentais

Ainda na terça-feira, a Semsa vacinará as pessoas com transtornos mentais. A imunização deste grupo ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde São Pedro, Congós e Novo Horizonte, das 10h às 17h.

Para receber a primeira da vacina Pfizer/BioNTech, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, laudo médico que comprove a sua condição.

