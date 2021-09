Concurso público: MP-AP solicita e Cebraspe altera data das provas discursivas para Promotor de Justiça Substituto

A pedido do Ministério Público do Amapá (MP-AP), o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) alterou, para o dia 3 de outubro de 2021, a aplicação das provas discursivas do VII Concurso Público de Provas e de Títulos para o ingresso na carreira de promotor de Justiça Substituto da instituição. A solicitação foi encaminhada nesta terça-feira (31), pela procuradora-geral de Justiça do MP-AP, Ivana Cei, à direção da empresa contratada para realizar o certame, em consideração ao reduzido tempo, de apenas cinco dias, entre a divulgação dos nomes dos candidatos habilitados, feita hoje, e o dia da segunda fase, que estava prevista para 5 de setembro de 2021, domingo próximo.

O MP-AP manifestou preocupação com a proximidade entre as datas de divulgação do resultado da primeira fase e de aplicação das provas da próxima etapa do concurso. Por meio do ofício nº 000013/2021-CSMP, enviado à diretora-geral do Cebraspe, doutora Adriana Rigon Weska, o Ministério Público informou sobre “as dificuldades de aquisição de passagens aéreas para deslocamento à cidade de Macapá em prazos exíguos, mormente diante do custo elevado, o que poderia ensejar questionamentos por parte de candidatos oriundos de outros Estados”.

A PGJ considerou as inúmeras reclamações formuladas por candidatos habilitados às provas discursivas, inclusive por contato telefônico, questionando a proximidade das datas, a falta de divulgação com mais antecedência e as dificuldades com a logística para deslocamento aéreo.

O novo edital foi publicado pelo Cebraspe, hoje (31), informando da alteração na data das provas discursivas para o cargo de promotor de Justiça substituto do MP-AP. (https://www.cebraspe.org.br/concursos/MP_AP_21_PROMOTOR)

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Gerente de Comunicação – Tanha Silva

Núcleo de Imprensa

Texto: Gilvana Santos

