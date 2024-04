Professora do Amapá vence etapa regional e disputa final nacional do Prêmio Educador Transformador em São Paulo

O prêmio reconhece professores e educadores com projetos na área da educação empreendedora

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), por meio do Prêmio Educador Transformador valoriza ideias relacionadas à Educação Empreendedora de professores de escolas públicas e privadas, que contribuem para a formação dos estudantes, e este ano terá uma professora disputando a etapa nacional do prêmio, em São Paulo.

A analista da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Marília Correia, destaca o prêmio como uma oportunidade de valorização da profissão e das práticas pedagógicas implementadas por meio da educação empreendedora.

“Ter representante do Amapá, concorrendo a premiação nacional do Prêmio Educador Transformador, valoriza a profissão e engradece o estado, que possui muitos professores com práticas pedagógicas excelentes. Por meio desse prêmio, o Sebrae apresenta à sociedade, os resultados da implementação da educação empreendedora no meio educacional”, destaca Marília Correia.

A professora do Instituto Federal do Amapá (Ifap) Leila Nunes, vencedora da Categoria Educação Profissional do Prêmio Educador Transformador

Nacional

A professora do Instituto Federal do Amapá (Ifap) Leila Nunes, vencedora da Categoria Educação Profissional do Prêmio Educador Transformador representará o Amapá na Bett Brasil Educar, e concorrerá na etapa nacional do prêmio com o Projeto “Mulheres de Fibra: Edificando o Mundo Conscientemente”.

O projeto surgiu com intuito de incentivar meninas na ciência e criar estratégias mitigadoras para a construção civil, incentivando alunas do curso técnico em edificações do Ifap, em situação de vulnerabilidade. Ele ensina às alunas a pesquisar fibras oriundas de materiais orgânicos, para inserção em materiais cerâmicos, também promovendo o reaproveitamento do resíduo ao invés de descartá-lo, de forma inadequada, no meio ambiente, gerando gases que possam contribuir para o efeito estufa. A docente fala da sua expectativa para a etapa nacional do prêmio.

“Concorrer ao prêmio é uma honra. Na etapa regional tivemos projetos maravilhosos competindo, e ter o meu escolhido, só aumenta a minha responsabilidade, e quem sabe, conseguir essa vitória e trazer o prêmio para o Amapá, além do reconhecimento de que somos um estado que também leva e acredita que a educação é o melhor caminho, independente das suas dificuldades”, ressaltou a professora Leila Nunes.

Concorrentes

São 35 professores vencedores das etapas regionais que concorrem ao prêmio. Os vencedores serão anunciados na quarta, 24 de abril, durante a programação da Bett Brasil Educar.

Prêmio

O Prêmio Educador Transformador é uma iniciativa que reconhece e promove práticas educacionais transformadoras. Se inscreveram professores e professoras que implementaram projetos educacionais nos anos de 2021, 2022 e/ou 2023 que desenvolveram ou estão desenvolvendo alguma ação inovadora. A inscrição foi gratuita e em sete categorias – Educação Infantil; Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Ensino Fundamental – Anos Finais; Ensino Médio Regular; Educação Profissional; EJA (Educação de Jovem e Adulto); e Educação Superior.

Os vencedores da etapa estadual (1º, 2º e 3º lugar) recebem certificado de participação e o selo digital “Educador Transformador 2024 – VENCEDOR ESTADUAL”, e os vencedores da etapa regional, além da certificação de participação, recebem o selo digital “Educador Transformador 2024 – VENCEDOR REGIONAL”. E exclusivamente o 1º lugar de cada categoria por região recebe pacote completo de participação no congresso Bett Brasil 2024.

Confira os vencedores em cada etapa do Prêmio

SELECIONADOS ETAPA REGIONAL

CATEGORIA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1° lugar: Mulheres de Fibra – Leila Cristina Nunes Ribeiro

A professora representará o Amapá na Bett Brasil Educar, e está concorrendo na etapa nacional.

CATEGORIA EDUAÇÃO INFANTIL

2° lugar: Astronomia na Educação Infantil: Uma viagem pelos planetas do sistema solar – Marciléia do Socorro da Rocha Campos Lopes

CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

3° lugar: Projeto Compreender o Empreender – Kátia Silene Silva Souza

VENCEDORES ETAPA ESTADUAL

EDUCAÇÃO INFANTIL

1° lugar: “Astronomia na educação infantil: Uma viagem pelos planetas do sistema solar” – Marciléia do Socorro da Rocha Campos Lopes



2° lugar: “Brincando e Aprendendo: Material não estruturado como ferramenta do processo de ensino e aprendizagem das crianças pequenas” – Prisciliana Gomes Pereira

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

1° lugar: Projeto Compreender o empreender – Kátia Silene Silva Souza

2° lugar: Barcos das profissões – Valda Nascimento de Oliveira de Barros

3° lugar: Semear Palavras e Colher Narrativas – Cricilma do Socorro da Silva Ferreira

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

1° lugar: Projeto Heróis da leitura: Trabalhando textos vivos – Adriany Pinheiro da Silva

ENSINO MÉDIO

1° lugar: Pequenas Ideias, Grandes Negócios – Maria do Socorro da Silva Costa

2° lugar: Universo News: espalhando conhecimento por todo ambiente escolar – Ramon Diego Cunha Araujo

3° lugar: Sustentabilidade Escolar: Por uma Santana Sustentável – Elissandra Lopes Chaves Lima

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1° lugar: Mulheres de Fibra – Leila Cristina Nunes Ribeiro

2° lugar: Galeria de Arte Virtual-21 – RONNE FRANKLIM CARVALHO DIAS

3° lugar: PROGRAMA DE BANDAS E ORQUESTRA DO IFAP – Jose Luis Nogueira Marques

ENSINO SUPERIOR

1° lugar: Desafio ODS em Foco – Nalimilson Gomes Pinheiro

2° lugar: Intervenções nas remodelagens de negócios do Arranjo Produtivo Local moveleiro do município de Porto Grande (AP) – Célia Souza da Costa.

Serviço:

Sebrae no Amapá

