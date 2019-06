Abertas inscrições para cursos gratuitos no Barco-Escola Samaúma II em Macapá

Macapá – Nos dias 25 e 26 de junho estarão abertas as inscrições para os cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá, realizados no Barco-Escola Samaúma II. A ação, que está sendo realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), está oferecendo cerca de 400 vagas gratuitas para a comunidade. Os interessados devem estar recebendo o auxílio Bolsa Família e realizar sua matrícula na Casa do Bolsa, das 8h30 às 17h.

A unidade fluvial, que veio com a missão de capacitar e ofertar ensino de excelência à população disponibilizará os seguintes cursos: confeiteiro industrial, padeiro, eletricista de comandos elétricos, eletricista instalador residencial, pedreiro, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de motocicleta, mecânico de motores a diesel, operador de microcomputador, reparador de aparelho doméstico de refrigeração, reparador de condicionador de ar (Janela e Split), e agente de gestão de resíduos sólidos.

Documentos necessários para matrícula: cópias do RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e do cartão Bolsa Família.

Serviço:

Inscrição dos cursos do Barco-Escola Samaúma II

Local: Casa do Bolsa

(Rua Leopoldo Machado, nº 2834, esquina com Av. Desidério Antônio Coelho).