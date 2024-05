6 dicas para limpar e armazenar seus tênis com cuidado

Mantenha seus tênis sempre como novos com estes simples cuidados diários

Para que seus calçados durem mais, é preciso focar em cuidados diários e específicos. Com os tênis isso não é diferente, inclusive, eles costumam ser os mais utilizados no dia a dia e merecem o mesmo carinho.

Não é necessário fazer uma lavagem completa após cada uso, porém, se você seguir algumas dicas, seu tênis preferido pode durar por muito mais tempo!

1. Limpeza após o uso

Após usar o calçado, é importante fazer uma limpeza básica. Para isso, passe um pano levemente umedecido em todo o tênis ou use uma escova para retirar o excesso de sujeira.

Em seguida, deixe o tênis ao ar livre, para garantir que não vai ficar úmido, e espere algum tempo antes de guardá-lo na caixa ou sapateira.

2. Deixar o tênis respirar

A ideia de deixar o tênis respirar consiste em, após o uso, deixá-lo por no mínimo 24h longe do armário, caixas ou sapateira. Com isso, você impede que o temido chulé domine seu calçado preferido — e que doenças como a frieira afetem seus pés.

Assim, é indicado ter no mínimo dois tênis para poder revezar. Enquanto o primeiro “descansa”, você utiliza o segundo. Passadas as 24h, verifique se ele está realmente seco e então o guarde no local apropriado.

3. Secar ao ar livre

Não importa se o motivo é aquela chuva que você pegou ou se foi uma lavagem completa do calçado, ele precisa secar. Nada de colocar atrás da geladeira ou em secadoras, pois essas situações podem comprometer o formato do tênis e danificá-lo.

Opte pela secagem ao ar livre, porém, longe do sol direto. Coloque o calçado à sombra e veja se está realmente seco. Não conseguiu secar em apenas um dia? Repita o processo até que ele esteja livre da umidade.

4. Lavagem completa

Por mais que você adote os cuidados diários, em algum momento seu tênis vai precisar de uma lavagem completa. É tentador usar a função das máquinas de lavar modernas, mas saiba que não é recomendado colocar seus tênis ali. O ideal é fazer a lavagem manual mesmo.

Para isso, separe o calçado dos cadarços e palmilhas. Esses dois serão lavados separados e, se sentir necessidade, você também pode trocá-los. Em seguida, pegue uma escova com um pouco de sabão e esfregue delicadamente. Ainda assim, leia as instruções do fabricante, já que alguns tipos de tênis mancham entrando em contato com a água.

5. Lavagem para tênis muito sujo

Você foi a um festival ou fez uma trilha e seu tênis acabou cheio de lama? Respire fundo, ainda dá para salvá-lo. O primeiro passo é retirar o excesso de lama/sujeira assim que chegar em casa, batendo o solado dos tênis um no outro. Você também pode passar um pano velho em volta do calçado.

Feito isso, retire cadarços e palmilhas e deixe o tênis de molho após esfregá-lo (delicadamente) com sabão neutro. O ideal é esperar algumas horas e enxaguar. A regra da dica anterior ainda é válida, então, confira na língua do tênis se é permitido lavá-lo dessa forma. Em alguns modelos, um pano umedecido em sabão neutro e água quente será seu aliado.

6. Guardar em local seco

Quando for guardar seus tênis, escolha sempre um local seco, longe da umidade e bem arejado. Você pode mantê-lo na caixa original, para evitar que o calçado amasse, e nunca deve colocar um tênis sobre o outro.

O ideal é que cada par tenha o seu cantinho na sapateira. Caso use alguma parte do guarda-roupa, manter o calçado na caixa é a solução mais indicada para garantir que tudo vai caber naquele espaço. Só não se esqueça da dica 2: após o uso, o tênis fica, no mínimo, 24h longe do armário.

