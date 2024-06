Arte Afro: seminário do curso de Teatro debate práticas pedagógicas e artísticas cênicas afro-brasileiras

Evento é uma das ações comemorativas dos 10 anos de criação da Licenciatura em Teatro da Unifap e ocorre de 19 a 22 deste mês.

Reunir pesquisas e aplicações pedagógicas e artísticas mais recentes da área das Artes da Cena, oportunizando troca de conhecimento e socialização de práticas de matriz afro-brasileira. Este é um dos objetivos do “ArteAfro: Seminário de Epistemologias Afroreferenciadas nas Artes da Cena”, que ocorrerá de 19 a 22 de junho, com atividades virtuais e presenciais no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site oficial do evento: https://www.even3.com.br/arteafro/.

O Seminário conta com quatro momentos: Seminário Temático, Oficinas de Formação, Sessão de Comunicações e Mostra Artística. Palestras, exposições, oficinas, apresentação de trabalhos, minicursos, venda de livros e uma mostra de teatro farão parte da programação, que está disponivel no site do evento.

A submissão de resumos está aberta até o dia 13 de junho, nas áreas temáticas “Epistemologias afroreferenciadas na prática pedagógica” e “Epistemologias afroreferenciadas na prática artística”.

Confira aqui as orientações para o resumo

Amapá Afro Cênico

De 19 a 22, o evento contará com a programação “”Amapá Afro Cênico”, primeiro festival de teatro negro do Amapá. Grupos amapaenses de teatro se apresentarão a partir das 19h30 no Espaço Cangapé, que fica no bairro do Araxá, na capital amapaense. A entrada será gratuita, com a retirada de ingresso 1 hora antes do início do espetáculo.

A mostra de teatro inicia dia 19 de junho com os espetáculos “Flor do Bolão” e “Raízes do Gueto”, da Cia Cangapé. Dia 20 o público poderá ver “Ser a voz do meu filho”, do Grupo de Teatro Oju Mi, e “Memória Curandeira”, do Grupo de Teatro Experimental Andirobas.

O espetáculo “A Mulher do Fim do Mundo”, da Cia. Casa Circo, fará parte da programação da mostra no dia 21 de junho. E o Amapá Afro Cênico encerra dia 22 com “As Faces de Cristo”, da Cia Cangapé.

O ArteAfro: Seminário de Epistemologias Afroreferenciadas nas Artes da Cena é uma realização conjunta do grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos em Espaços Culturais, Inclusivos e Deliberativos (Necid), do curso de Teatro da Unifap, do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab/Unifap), do Programa de Pós-graduação em Letras (PPGLet/Unifap), com co-realização do Instituto Federal do Amapá (Ifap), da Universidade do Estado do Amapá (Ueap) e parceria do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade de Brasília (PPGCen/UNB) e do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia (PPGAC/UFBA).

O evento é uma das ações comemorativas dos 10 anos do curso de Licenciatura em Teatro da Unifap e é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Serviço

ArteAfro: Seminário de Epistemologias Afroreferenciadas nas Artes da Cena”

De 19 a 22 de junho de 2024, no campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-(AP). Aberto ao público em geral. Entrada franca. Inscrições: https://www.even3.com.br/arteafro/.

