Idosos do Residencial Mestre Oscar Santos visitam Museu Sacaca

Alegria e ansiedade foram algumas das emoções sentidas pela moradora do Residencial Mestre Oscar Santos, a parteira Corina Silva, ao receber o convite para participar de uma manhã de passeio ao Museu Sacaca. “Não consegui nem dormir de tanta ansiedade. Cedo tomei banho e me aprontei para ir com a equipe da Secretaria de Assistência Social. Sacaca era um grande homem, gosto muito desse lugar e de relembrar momentos da vivência no interior. Aqui, a gente sente paz e tranquilidade. Pretendo trazer minhas netas, que ainda não vieram e têm o sonho de conhecer o museu”, comentou.

O projeto, idealizado pela Prefeitura de Macapá, tem como objetivo propiciar lazer e integração ao grupo de idosos do Residencial Mestre Oscar, localizado na zona norte da cidade. Segundo a coordenadora da equipe dos habitacionais do município, Rozana Duarte, participaram da atividade realizada nesta quinta-feira, 9, aproximadamente quinze idosos. Ainda de acordo com a coordenadora, a iniciativa promove o fortalecimento dos laços socias e familiares do grupo.

No museu, o passeio foi monitorado pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semat). O grupo conheceu a casa da farinha, das parteiras e dos ribeirinhos, navegou no barco Regatão e conheceu o cantinho das plantas medicinais do anfitrião, o Sacaca.

Amelline de Queiroz