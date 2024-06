Nutricionista dá dicas para aproveitar a Festa Junina de forma saudável

A especialista explica que é preciso atenção aos ingredientes e à forma como são preparados para curtir as festas sem culpa

Com o início da temporada das festas juninas, aumenta a expectativa de consumir as famosas comidas típicas. O momento é de comemoração para agradecer a fartura na colheita de milho, alimento que serve como base para a maior parte dos quitutes. No entanto, nem sempre os pratos tradicionais são saudáveis, é o que revela a nutricionista Paloma Melo. Ela explica que é preciso atenção aos ingredientes e à forma como são preparados para curtir as festas sem culpa e sem prejudicar a saúde.

“A ideia é tentar priorizar os alimentos mais saudáveis e com mais nutrientes e reduzir os que não fazem bem. Além disso, algumas substituições podem tornar o alimento mais benéfico,” explica. Para ajudar na escolha certa, a especialista, que também é professora da Estácio, elaborou uma lista de dicas com indicações de como aproveitar da melhor maneira cada prato.

1. Ao preparar o bolo de milho, canjica ou munguzá, escolha a espiga do milho ao invés do milho enlatado ou da mistura pronta;

2. Nos quitutes que levam açúcar como por exemplo, pé de moleque e canjica, o ideal é optar por trocar o açúcar refinado pelo açúcar mascavo, demerara, mel ou adoçante;

3. Não utilizar leite condensado nas preparações, como munguzá. Se possível, use um pouco mais de canela, para ganhar sabor e aproveitar melhor os nutrientes da preparação. Fica uma delícia!

4. Para fazer a pipoca, evitar utilizar a versão pronta para micro-ondas, escolha o milho tradicional de pipoca. E quando ela estiver pronta, reduzir a quantidade de sal ou utilizar o sal de ervas, que é uma mistura de ervas finas como orégano, manjericão e um pouco de sal. Evite a versão “doce/caramelizada” e amanteigada;

5. Consumir com moderação os alimentos, principalmente aqueles ricos em açúcar, sal e óleo;

6. Para as preparações como baião de dois, cuscuz e galinhada, evitar os temperos prontos e utilizar os temperos naturais como cebola, cebolinha, cheiro verde, alho, pimentão, salsa e tomate;

7. É importante comer devagar e prestar atenção nos sinais do seu corpo. Ele sabe quando se está com fome ou quando está saciado;

8. Entre uma dança e outra hidrate-se, a água é essencial para o bom funcionamento do organismo.

