Festas juninas: origem e significado

As festas juninas estão chegando: você sabe a origem de uma das festas mais populares do país? Veja mais sobre a história dessa celebração

O Brasil é um país culturalmente diverso e repleto de festas populares ricas em todas as suas regiões. Embora o Carnaval seja uma das mais conhecidas, as festas juninas também são adoradas e trazem não só roupas coloridas, mas comidas típicas e figuras religiosas importantes.

Ao unir forró, brincadeiras e várias opções gastronômicas, as festas juninas se tornam uma opção para todas as idades. Por isso, se você está buscando hospedagem em Fortaleza para curtir as melhores festas juninas do país, veja mais sobre a história dessa celebração!

Origens

A origem das festas juninas se relaciona às festividades pagãs europeias, especialmente aos solstícios de verão. Nessa época do ano, celebrava-se a fertilidade a partir da chegada do verão no hemisfério norte. As festas juninas ocorriam para afastar os maus espíritos e pragas que pudessem prejudicar a colheita.

Com a popularização do cristianismo pela Europa, a Igreja Católica passou a adotar tais celebrações pagãs nas festividades de santos. Essa é a origem de festas de santos como São João, o mais popular, Santo Antônio e São Pedro. Tudo isso foi feito para aculturar os povos cristãos e incorporá-los às festividades e ao calendário católico — uma prática bastante comum pela Igreja Católica durante as colonizações.

Durante a colonização, os portugueses trouxeram essa tradição ao Brasil. Porém, aqui, tais celebrações encontraram um caldeirão cultural efervescente, passando a incorporar elementos das culturas africana e indígena, amplamente encontradas na colônia. Tudo isso deu às festas juninas o ar tipicamente brasileiro visto até os dias de hoje.

Um exemplo de influência indígena é o uso de fogueiras e rituais relacionados à fertilidade. Já os elementos africanos remetem às músicas, às danças e aos instrumentos típicos, como o tambor e a zabumba.

Outra situação que comprova essa influência ocorre nas opções culinárias das festas juninas brasileiras. Aqui, essas celebrações coincidem com a época de colheita do milho, um dos principais ingredientes dos pratos, como canjica, pamonha, bolo de milho, pipoca, entre outros.

Características das festas juninas

As festas juninas possuem algumas características muito marcantes. Cada região pode trazer algumas adaptações, mas existem elementos centrais nas celebrações. Um exemplo são as roupas típicas, marcadas por calças jeans e camisas xadrez, para homens, vestidos coloridos para mulheres, além de chapéus de palha e pinturas no rosto.

A decoração junina também se destaca, com balões, bandeirinhas coloridas, fogueiras, palha, chapéus de palha e outros elementos que trazem o campo para a festa. Entre as bebidas que não podem faltar, estão o quentão, o vinho quente e doces como paçoca, canjica, arroz-doce, maçã do amor e pé-de-moleque.

As festas juninas são adoradas especialmente por crianças, já que oferecem várias brincadeiras, como pescaria, quadrilha, tiro ao alvo, entre outras. Ao conseguirem atingir o objetivo da brincadeira, os jogadores geralmente ganham prendas para levar para casa.

O Nordeste foi a região que mais incorporou as festas juninas às suas festividades populares. A maior festa junina do país ocorre em Campina Grande, localizada na Paraíba. Hoje, a festa na região recebe mais de 2 milhões de pessoas a cada edição e movimenta muito a economia local, principalmente os setores de turismo, comércio e serviços.

A expectativa é que, em 2024, essas festas injetem mais de 4 bilhões de reais na economia da região e gerem milhares de empregos temporários. No Nordeste, vários locais oferecem um mês inteiro (junho) de muitas festas e diversão, diferentemente de regiões como o Sudeste, em que essas festas duram alguns dias, especialmente nos fins de semana. Assim, as festas juninas reúnem o melhor da culinária e da música nacional, além de garantir diversão, que mantém vivas tradições relacionadas a séculos de tradições culturais

