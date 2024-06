Governo do Amapá oferece 75 cursos on-line para qualificar e especializar servidores públicos

A capacitação é voltada para os servidores públicos e contempla diferentes áreas de conhecimento.

Por: Cristiane Nascimento

Para acrescentar e fortalecer a capacitação dos servidores estaduais, o Governo do Amapá modernizou a oferta dos serviços. Os cursos ministrados pela Escola de Administração Pública do Estado (EAP), agora podem ser feitos de forma on-line, por meio da Escola Virtual de Governo, uma plataforma de abrangência nacional.

São 75 opções em diferentes áreas do conhecimento. A iniciativa se alinha ao Plano de Governo que objetiva a eficiência, a inovação e a qualidade dos serviços prestados pelos servidores.

Os cursos e trilhas são autoinstrucionais e não há necessidade de monitoria. Eles abrangem diferentes temas essenciais para a gestão pública, incluindo estratégia, planejamento, inovação, gestão de projetos e liderança. Uma forma de possibilitar que os servidores adquiram e aprimorem suas competências, para o desempenho de cada função, como destacou a diretora-presidente da EAP, Júlia Conde.

“A página da EAP, na plataforma, permite que os servidores públicos acessem os cursos a qualquer hora e de qualquer lugar, conectando-se à internet. Proporcionando flexibilidade para que conciliem o aprendizado com suas responsabilidades profissionais e pessoais”, detalhou Júlia.

As capacitações são frequentemente atualizadas pela EAP, para acompanhar as tendências e as práticas na administração pública, garantindo que os servidores estejam sempre informados sobre as mudanças e inovações no setor público. A instituição busca aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população, de forma permanente.

As inscrições para os cursos livres podem ser feitas por meio do portal da EAP: www.eap.ap.gov.br e no site da plataforma digital e https://www.escolavirtual.gov.br/p/governoap

Foto: Divulgação/EAP

