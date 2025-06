Corpo de Bombeiros Militar do Amapá inicia ciclo de estágios para aprimorar prestação de serviços à sociedade

A iniciativa faz parte das medidas permanentes da Corporação para qualificar o efetivo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM) realizou nesta sexta-feira, 6, a abertura do ciclo de estágios e a aula inaugural dos estágios de guarda-vidas e de piloto de embarcação. A iniciativa integra as atividades permanentes da Corporação para aperfeiçoamento dos serviços prestados à população.

De acordo com o comandante do CBM, coronel Pelsondré Martins, o ciclo é parte do cumprimento do planejamento estratégico, que busca fortalecer o operacional com profissionais capacitados, prontos para responder às ocorrências com êxito.

“São cursos curtos de 40 horas, de uma semana, em que priorizamos, principalmente, a prática operacional. A gente inicia com um curso de guarda-vidas, já voltado para a operação Amapá Verão, e no decorrer do ano teremos outros seis estágios, voltados para várias áreas técnicas operacionais do CBM como o estágio de produtos perigosos, já nos preparando para a chegada da exploração do petróleo no Amapá, que vai ocasionar a implementação de várias empresas, com o fluxo de diversos produtos perigosos, e a gente já precisa se preparar para essa demanda”, detalhou o comandante Pelsondré Martins.

Além dos estágios iniciados, haverá ainda os de Salvamento Veicular, Atendimento Pré-hospitalar, Combate a Incêndio e o de Produtos Perigosos, totalizando o ciclo, de acordo com o planejamento do CBM, voltado para garantir suporte e qualificação de forma contínua.

“Essa é uma data importante, porque esse tipo de iniciativa tem um amplo alcance junto à tropa, algo que a formação básica não tem. Depois que o curso de formação acaba, o soldado entra para tirar o serviço e necessita dessa capacitação continuada. E os estágios vêm nesse sentido de suprir essa necessidade. O bombeiro militar requer treinamento contínuo, permanente para manter a qualidade do serviço prestado nas ruas, principalmente nas ocorrências operacionais”, destacou a coordenadora do Estágio de Combate a Incêndio, major Lívia Nascimento.

O soldado bombeiro militar Renan Santos, da última turma do CBM formada em 2024, integra a equipe que participa dos estágios e ressalta a contribuição da iniciativa para as práticas do trabalho.

“Considero o estágio fundamental para nós e ele tem se mostrado cada vez mais importante devido ao número de afogamentos que ocorrem no nosso estado que é cercado de recurso hídricos. Esse estágio serve justamente para preparar os militares para atuarem de uma forma eficiente, para prestar melhor o serviço possível à sociedade. O treinamento possibilita uma especialização a mais para nos capacitarmos e aprimorarmos as técnicas que a gente já faz”, ressaltou o soldado bombeiro Renan Santos.

Agência de Notícias do Amapá

