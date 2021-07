Veja o público da vacinação contra a Covid-19 desta quinta-feira (1º) em Macapá

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) prossegue com a vacinação contra a Covid-19 na capital. Nesta quinta-feira (1º) serão atendidos os públicos de gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades e deficiência para recebimento da primeira dose (D1). Também serão vacinadas as pessoas aptas a receberem a segunda dose do imunizante (D2) na cidade e na comunidade quilombola do Curiaú.

Primeira dose

Podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 os públicos a partir de 18 anos de gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente. A ação de vacinação acontece de 9h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Novo Horizonte, Congós, Pedrinhas e Raimundo Hozanan.

É necessário apresentar originais e cópias do documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove a condição. No caso de puérperas, também é necessário apresentar a certidão de nascimento da criança com até 45 dias.

Segunda dose

A D2 da vacina Astrazeneca será disponibilizada para pessoas com 60 anos ou mais de idade ou que estão com vencimento marcado até 20 de julho.

A D2 da CoronaVac está disponível para pessoas que estão com atraso ou no período de recebimento.

A ação para aplicação dos dois imunizantes acontece de 9h às 15h, nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo. Também é possível ter acesso à vacina na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, no Anfiteatro da Unifap, no IFAP e na UEAP.

A D2 destinada ao público da comunidade quilombola do Curiaú estará disponível na Escola Estadual José Bonifácio, das 9h às 14.

Para todos que irão completar seu esquema vacinal, é preciso apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e a carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.

Secretarias Municipal de Comunicação Social

