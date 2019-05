Inscrições abertas para cursos de Ergonomia e Primeiros Socorros

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) promoverá cursos de Ergonomia Checkouts (Operadores de Caixa) e Primeiros Socorros, no mês de junho. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas na unidade integrada SESI/SENAI – A Banda.

Os participantes do curso de Primeiros Socorros irão aprender com a enfermeira Nívia Carvalho como proceder em situações de urgência e emergência, realizando procedimentos básicos. O curso será ministrado nos dias 5 e 6 de junho, das 13h30 às 17h30.

Já o curso de Ergonomia visa analisar os fatores de riscos à saúde do trabalhador decorrente dos movimentos repetitivos que se referem à atividade laboral. Desta forma, a fisioterapeuta do SESI, Karla Guedes, vai apontar soluções que possam promover a otimização do ambiente de trabalho, diminuindo o risco de lesões e doenças, a fim de melhorar o desempenho e a produtividade. O curso será realizado no dia 12 de junho, das 14h às 18h.

Serviço

Unidade integrada SESI/SENAI – A Banda – Av. Ernestinho Borges, nº 257. Para obter mais informações entre em contato pelo fone: (96) 3084-8994.