Empresa lança acessórios de maquiagem com adaptações para pessoas com deficiência motora

Conheça os acessórios desenvolvidos para garantir a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Juliana Reis

Neste mês, a marca inglesa Grace divulgou o lançamento de acessórios de maquiagem com adaptações para facilitar o uso de pessoas com deficiência motora.

Os acessórios foram desenvolvidos para serem encaixados nos produtos da marca, permitindo que pessoas com deficiência motora possam se maquiar com mais segurança e autonomia.

Acessórios de maquiagem com adaptações

Entre os acessórios da marca, que serão lançados em junho, no Reino Unido, estão o Safe Grip, que consiste em uma borracha grande e flexível para ser colocada na tampa da maquiagem, oferecendo maior controle e possibilitando diferentes posições e ângulos de uso.

Outra novidade, o Square Grip funciona como uma capinha emborrachada para a máscara de cílios, que dá mais aderência e facilita o manuseio.

Descrição da imagem #PraCegoVer: Imagem no formato retangular, na horizontal. O acessório de maquiagem com adaptação. O Ring Grip, anel para dar firmeza ao pincel do rímel. Fim da descrição.

Já o Ring Grip, um anel para dar firmeza ao pincel do rímel.

Via Portal Acesse