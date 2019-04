Cuidados diários que deixam as unhas mais fortes

Quem nunca sofreu com unhas fracas e quebradiças? Confira as melhores dicas e hábitos para quem quer deixá-las fortalecidas

1 Mantenha as unhas cortadas e lixadas.

É o que indica a dermatologista Denise Steiner. Segundo ela, não é preciso fazer as unhas no salão de beleza todas as semanas, mas deixá-las sempre em ordem para evitar que quebrem.

2 Proteja as mãos na hora de lavar a louça.

Use luvas para proteger as unhas da desidratação provocada pelo contato com água ou produtos químicos. Também tente não demorar muito no banho, até por consciência ambiental.

3 Preste atenção para evitar batidas.

Frio, contato em excesso com água e mudanças climáticas podem enfraquecer as unhas, mas traumas mecânicos gerados por batidas também. Preste atenção na hora de digitar no computador e cogite deixá-las mais curtas se estiverem muito quebradiças para diminuir a quantidade de batidinhas que elas sofrem diariamente.

4 Hidrate as cutículas.

Pode ser um produto especial para hidratação de cutículas ou mesmo um óleo de amêndoas ou de uva. “Passe em toda a unha caso esteja sem esmalte. Se estiver com as unhas pintadas, use apenas em volta porque o esmalte atrapalha a penetração do ingrediente”, afirma a médica.

5 Invista em alimentação saudável e nutritiva.

Deficiências de vitaminas no organismo podem deixá-las mais fracas, por isso aposte em alimentos com vitaminas A, B e E. Denise Steiner conta que a biotina também é uma grande aliada no fortalecimento das unhas e pode ser encontrada em aveia, grão de bico, soja e feijão.

6 Tome colágeno hidrolisado.

Como as unhas são formadas basicamente por proteína, o colágeno hidrolisado (também uma unidade protéica) pode servir como suplemento alimentar nessa hora.

7 Preste atenção em sinais de doenças.

Quando perceber que está surgindo uma micose em um dos dedos, corra para tratá-la uma vez que ela pode passar para os outros dedos. O esmalte terapêutico Loceryl, formulado com cloridrato de amorolfina, mata o fungo causador da infecção antes que ela se espalhe.

Marie Claire