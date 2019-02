A beleza e o charme dos itens em crochê

O crochê é um tipo de artesanato feito com uma agulha especial que possui um gancho em sua ponta, a técnica reproduz um trançado semelhante ao de malha rendada, tendo sua origem no século XIX na França.



Ao longo das décadas muitas mulheres repassavam a técnica para as filhas, como um costume, desta forma ficariam aptas aos afazeres domésticos. Também haviam professoras que eram contratadas exclusivamente para ensinar este tipo de artesanato às jovens da época.



Atualmente esta arte é um meio de renda e independência para muitas mulheres. Com várias formas, sejam quadradas, redondas, ovais, grandes, médias ou pequenas, os tapetes de crochê conquistam desde as donas de casa mais maduras até as mais jovens.

Versatilidade

As peças de crochê são tão versáteis que podem ser usadas em vários lugares e ocasiões, desde cômodos da casa como a sala, quarto, cozinha, banheiro e até mesmo no rodapé. O material também pode ser utilizado para criar bonecos para crianças, popularmente conhecidos como “amigurumi”, são os mais indicados para recém-nascidos por não oferecerem riscos como alergias e por servirem como uma forma de deixar os bebes mais seguros.

Em casa

As mulheres, de modo geral, sempre prezam pela harmonização, decoração dos ambientes domésticos. As peças de crochê podem ser um ponto chave para dar mais charme a qualquer um desses ambientes. Veja em alguns exemplos:







Na sala

Os tapetes de crochê são um charme. Eles deixam o cômodo mais aconchegante e elegante também. Pode-se escolher entre cores neutras, que dão destaque às paredes da sala, por exemplo ou cores mais vivas trazendo um ar mais alegre.

Bons exemplos de peças que vão além do tapete são capas de puff, almofadas, mantas que ficam muito bem decorando o sofá e que servem também para aquecer nas noites frias quando a família faz aquela sessão de cinema.



No quarto

Um tapete de crochê, além de aconchegante combina muito bem com o ambiente, que requer um clima mais intimista. Se você está pensando na composição dos quartos das crianças, aqui vão duas dicas:



Amigurumi Foto: Pixabay

Para meninas: tons de rosa, lilás, amarelo ou até vermelho podem ficar muito bem entre os móveis. Esses tons servem tanto para colchas de cama, como para tapetes, que podem ser em formatos diferentes, de repente com um tema mais romântico. Além disso, pode-se optar por combinar com peças decorativas do mesmo material, a exemplo dos amigurumis, que são os bichinhos de estimação feitos de crochê, que estão cada vez mais em alta e tem conquistado muitas mães e seus bebês, sejam meninos ou meninas.



Vale lembrar que surgiu uma tendência nos últimos meses de utilizar o crochê na produção de colchas que imitam o rabo de sereias, o que tem conquistado muitas adeptas. Aí está mais uma opção para as mães.



Garotos gostam mais de tons neutros ou cores mais fechadas, como marrom, cinza, azul escuro ou verde.

Foto: Pixabay



Na cozinha

Geralmente as cozinhas brasileiras tendem a ser mais claras que o restante dos cômodos da casa. Se você for daquelas pessoas que gosta de reunir toda a família na cozinha, pode ser que as peças de crochê como tapetes, toalhas de mesa, capas para cadeiras e até o jogo americano feitos em crochê valorizem o ambiente.

Foto: Reprodução Internet



No banheiro

Depois do quarto, o banheiro é o cômodo mais intimista da casa. Use e abuse de peças de crochê, sem medo de parecer exagerada. Por ser uma peça quente, ela traz um aconchego maior para este ambiente, que muitas vezes pode ser bem frio.

Foto: Pixabay



Crochê na decoração

Além das roupas, muito utilizadas no inverno, o crochê também é utilizado na criação de peças decorativas que vão muito bem até no ambiente de trabalho ou para quem tem um home office. As peças decorativas vão de vasos com flores, quadros, mandalas e até peças de decoração de natal e chaveiros.

Crochê também é ecologia

Além de toda versatilidade que os tapetes de crochê possuem, podendo ser utilizados de várias formas, em vários cômodos das casa, seja no dia dia ou em datas comemorativas, a exemplo do Natal, este material também possui um fator muito importante nos dias de hoje: ele é ecologicamente correto. Isto porque, depois de usado, pode ser reutilizado, basta lavar! Seja um tapete, um jogo de mesa, uma colcha ou até mesmo um objeto de decoração como uma mandala ou um vaso com flores. Todos podem ser lavados! O que garante menos poluição e contribui para o planeta, além de diminuir custos com o consumo, que em sua maioria, é incentivado devido a materiais como o plástico.