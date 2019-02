Simpósio gratuito debate geração de energia em áreas isoladas da Amazônia

Além de trazer para Manaus uma amostra significativa de inovações do setor energético, a primeira edição da Feira de Soluções Energéticas para Comunidades da Amazônia (Energia & Comunidades), que ocorrerá entre os dias 25 e 28 de março, no Centro de Convenções do Amazonas,terá em sua programação um simpósio com a presença de especialistas de diversas partes do país e convidados internacionais. As inscrições para participar do evento são gratuitas e estão abertas no site: Bit.ly/EnergiaeComunidades.

A proposta do simpósio é discutir as oportunidades e os desafios referentes aos aspectos comerciais, técnicos, regulatórios, políticos, geográficos e de financiamento para superar a exclusão energética na Amazônia. Estima-se que cerca de dois milhões de pessoas não têm acesso constante à eletricidade na região, de acordo com dados do Instituto Socioambiental (ISA), uma das organizações responsáveis pelo evento.

Na programação, estão previstas quatro mesas de debate para abordar os temas: “Realidade atual das políticas públicas para os sistemas isolados”, “Modelo de negócios para atendimento a comunidades”, “Financiamento para geração em comunidades” e “Alternativas e perspectivas para acelerar a universalização do acesso à energia elétrica”.

Participarão das discussões representantes de entidades como a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas e da Auto Sustentabilidade (IDEAAS), entre outras.

“Promoveremos, pela primeira vez, o encontro entre representantes do governo, setor privado, organizações da sociedade civil, pesquisadores e comunitários, com o intuito de influenciar a revisão de políticas públicas e a definição de prioridades no setor energético voltado para regiões remotas. Será um grande marco para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, pois a expansão das energias alternativas favorece um modelo de negócios baseado na economia da floresta, fortalecendo a geração de renda, a autonomia e a qualidade de vida nas comunidades indígenas, ribeirinhas e tradicionais”, explica o assessor do ISA, Ciro Campos.

A feira

O acesso à área de exposição do evento também será gratuito e não é necessária inscrição prévia. Quem visitar os estantes, poderá conhecer as principais novidades do mercado de produtos e serviços voltados para a geração de energia solar, biomassa, hídrica e eólica de pequena escala em sistemas isolados (off grid).



Comitê organizador

A proposta do evento surgiu de um grupo de organizações da sociedade civil. Eles formam um comitê organizador integrado pelo Instituto Socioambiental (ISA), WWF-Brasil , Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Projeto Saúde e Alegria, Greenpeace-Brasil, Instituto Clima e Sociedade, Charles Stewart Mott Foundation, Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP), Frente por uma nova política energética, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) e Federação de Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN).