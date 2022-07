Teatro Amazonas realiza show com entrada gratuita nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, dia 25 de julho, a partir das 19h, o palco do Teatro Amazonas receberá a final do Concurso Jovem Instrumentista como parte da programação do Amazonas Green Jazz Festival e terá entrada gratuita. Os vencedores da disputa ganharão premiações que variam entre R$ 4 mil e R$ 9 mil.

A iniciativa visa revelar os novos talentos da música amazonense. “O objetivo é incentivar a nova geração de instrumentistas amazonenses, possibilitar o contato com artistas de renome e proporcionar o aprimoramento técnico e artístico de suas carreiras”, destaca o diretor artístico do festival e regente, Rui Carvalho.

Os finalistas da categoria “Solo e Duo” são os músicos Anderson Farias, Raphael Moraes & Stivisson Correia e Ruan Victor Lamongi. Já nas categorias “trio, quartetos, quintetos e sextetos”, os classificados são trio: Jhonata Monteiro, Abner Pires e Gleidson Benchimol; Quarteto Terra Firme: Murilo Lauschner Martins, Lorenzo Paolo Tomaselli, Salim da Silva Kapeny e Gabriel Rodrigues Bhering; Tracajazz: Felipe Oliveira de Souza, Ítalo da Costa Vilhena, Andryw Para dos Santos; além de Ismael Domingos Da Silva, José Julio Alves Feitosa e Gilber de Araújo Valenca.

Os vencedores das categorias solo e duo receberão R$ 7 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 4 mil (3º lugar). Já os primeiros colocados em trios, quartetos, quintetos ou sextetos ganharão R$ 9 mil (1º lugar), R$ 7 mil (2º lugar) e R$ 6 mil (3º lugar).

O concurso ainda premiará um candidato com o Prêmio Almir Fernandes, no valor de R$ 2 mil, válido para qualquer categoria de participação, pelo talento excepcional demonstrado. O nome da premiação homenageia o baterista Almir Fernandes, que foi um importante agente cultural e propagador do jazz no Amazonas.

Mais informações

Além dos shows no Teatro Amazonas, o festival também está oferecendo palestras e workshops gratuitos com os artistas nacionais e internacionais. A programação completa está disponível no site: www.amazonasgreenjazzfestival.com.br.

O Amazonas Green Jazz Festival tem patrocínio master do Instituto Cultura Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da Embaixada dos Estados Unidos, e o hotel oficial é o Juma Ópera.

