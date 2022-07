Ações solidárias ajudam a amenizar a fome de famílias em Macapá

Um levantamento divulgado por diversos veículos de comunicação no último dia 8 de junho, apresentou dado alarmante: o número de brasileiros sem ter o que comer quase dobrou em 2 anos de pandemia.

Os dados fazem parte do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN) e informa que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país.

SOLIDARIEDADE

A Legião da Boa Vontade (LBV) desde o início da pandemia da Covid-19 (março/2020), intensificou suas ações emergenciais e humanitárias em prol das famílias em vulnerabilidade atendidas pela Instituição e por organizações parceiras. Desde então, vem mobilizando doações a fim de atender essas populações que foram fortemente afetadas por essa crise sanitária.

LBV É AÇÃO

De maneira organizada e respeitando todos os protocolos sanitários, a LBV com a ajuda do povo, fará mais entrega de benefícios a famílias do Estado do Amapá. Ao todo, 250 famílias serão contempladas, cada uma receberá da instituição uma cesta de alimentos contendo arroz, feijão, óleo, café, açúcar, leite em pó entre outros itens básicos. Vale destacar que as famílias já foram previamente selecionadas. Essa é uma das muitas ações humanitárias realizadas pela Legião da Boa Vontade no combate à fome.

SERVIÇO

Entrega de Cestas de Alimentos

Quantidade: 150 cestas de alimentos

Data: 27/07 | Horário: 08h30

Endereço: Av. Francisco Torquato de Araújo, nº 1151, Congós- Macapá/AP

Local: CASP- Centro de Atividades Sociais da Periferia

Quantidade: 100 Cestas de Alimentos

Data: 27/07 | Horário: 14h30

Endereço: AV. Equatorial, nº 1026, Jardim Marco Zero- Macapá/AP

Local: AMAFE- Associação Missionária Assistencial Fruto do Espirito

VOCÊ AJUDA. A LBV FAZ!

Colabore com a LBV: acesse o site www.lbv.org/doe ou faça um Pix Solidário pelo e-mail: [email protected] Confira todas as ações acessando: @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.

