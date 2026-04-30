Banda paraense agita Festival Latino-americano em Vila Velha

Com mais de 16 anos de estrada, a Banda Jornada, criada no Distrito de Icoaraci, em Belém, no Estado do Pará, há mais de 16 anos, participa da 26ª edição do Metanoia Festival da América Latina – Fé, Arte e Cultura – que terá a abertura nesta sexta-feira,1 maio, a partir das 14:30 horas, em Vila Velha, no Espírito Santo, no espaço Correria Bar, na Praia de Itaparica. O evento ocorrerá em três palcos distintos onde mais de 30 bandas de rock cristão e metal do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Honduras se apresentarão. O acesso será mediante a doação de um quilo de alimento, que será destinado às entidades assistenciais. A expectativa é reunir dois mil participantes.

Thiago Miranda, vocalista, guitarrista e fundador a Banda Jornada detalha que a articulação do Festival foi organizada Movimento Cristão Alternativo (MOCA), que conecta músicos ligados aos estilos do rock e metal e que tenham objetivos voltados para os segmentos da cultura, arte e fé na América Latina, além de envolver trabalhos sociais voltados para intervenções culturais urbanas, periurbanas, ribeirinhas e quilombolas, atraindo um público mediante a pluralidade regional brasileira.

O festival teve início nos anos 2000 e a sua primeira edição ocorreu no Teatro Municipal de Vila Velha com uma proposta de unir a força da música como ação evangelizadora. “Este caminho também marca a nossa história nestes 16 anos. É um instrumento forte para mobilizar públicos ligados à cultura alternativa visando despertar o ser humano para o enfrentamento às desigualdades sociais, econômicas, ambientais e regionais na Amazônia. A música é plural e é fundamental promover a fé, a inclusão social e a cidadania das comunidades do Oiapoque ao Chuí”, assevera Thiago.

Para Fábio Kiefer, liderança frente à organização do evento, o Metanoia Fest tem uma trajetória ligada à música cristã e promove a cultura, fé e evangelização. “A iniciativa reforça a proposta do festival de unir música e a ação prática em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade social. A edição de 2026 amplia esse alcance ao incluir artistas latino-americanos e fortalece a rede construída ao longo dos anos pelo Movimento Cristão Alternativo”, encerra Kiefer.

Texto: Kid Reis – Mtb. 15.633 – SP – SP

Foto: Arquivo da Banda Jornada

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