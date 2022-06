Hoje é dia do lavrador

DIA 23 DE JUNHO:

-Dia do Lavrador [O Dia do Lavrador é celebrado anualmente no dia 23 de junho. Esta data homenageia aquele que cultiva o solo, arando, adubando e semeando para que este produza alimentos que serão consumidos por toda a população].

Dia Internacional das Mulheres na Engenharia [A data, criada pela Women’s Engineering Society (WES) do Reino Unido, é celebrada dia 23 de junho, visa ser um intensificador do espaço das engenheiras na profissão, antes majoritariamente ocupada por homens].

Dia da Educação Cristã Missionária [Falar ou mencionar a educação cristã missionária é falar do papel preponderante que a União Feminina Missionária Batista do Brasil (UFMBB) vem desempenhando desde 1908 em nosso país. Foi ela que estabeleceu o dia 23 de junho como o dia de educação cristã missionária, isso em 1938].

Dia Mundial do Desporto Olímpico [O Dia Mundial do Desporto Olímpico é celebrado anualmente em 23 de junho. Também conhecido como Dia Olímpico, esta data é uma homenagem à criação do Comitê Olímpico Internacional, fundado em 23 de junho de 1894.

Dia Mundial do Atleta Olímpico [Comemorado em 23 de junho. Esta data homenageia a todos os atletas que se dedicam com muito treino a participar dos esportes olímpicos. Empenho, esforço físico e psicológico, além de muita disciplina são fundamentais para o sucesso desses atletas].

Dia Internacional das Viúvas – ONU – Resolução A/RES/65/189 de 2010 [O Dia Internacional das Viúvas é um dia de ação ratificado pelas Nações Unidas para abordar a “pobreza e a injustiça enfrentadas por milhões de viúvas e seus dependentes em muitos países”. O dia acontece anualmente em 23 de junho].

Dia das Nações Unidas para o Serviço Público [É celebrado todos os anos a 23 de junho, e procura salientar a importância do contributo dos funcionários públicos à comunidade e encorajar os jovens a enveredar por uma carreira no setor público. A pandemia da Covid-19 aumentou a visibilidade sobre os funcionários públicos, como médicos, enfermeiros, professores, assistentes sociais, entre outros, evidenciando a importância destes trabalhadores para a nossa vida em sociedade. Foi proclamado o Dia do Serviço Público através da Resolução 57/277 adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 20 de dezembro de 2002].

Dia Nacional do Agente Marítimo – Lei nº 11.791, de 2 de outubro de 2008 [O dia 23 de junho é dedicado ao Agente Marítimo. A atividade do agenciamento marítimo existe desde os primórdios e consiste em um elo essencial na cadeia de comunicação entre os diversos profissionais que interagem com o navio quando ele chega a um porto nacional].

– Nasce, no Rio de Janeiro, a cantora e compositora Elza Soares em 23 de junho de 1937. Considerada a “voz brasileira do milênio”, pela BBC, em 1999, venceu o Grammy Latino na década seguinte. A artista morreu no mesmo dia que o ex-marido Mané Garrincha, 39 anos depois. Eles se conheceram em 1962. Casado com outra mulher na época, o craque levou um ultimato da cantora, e foram morar juntos em 1966. Fãs e a própria imprensa perseguiam o casal e diziam que Elza era culpada pelo fim do relacionamento anterior dele. Elza e Garrincha se separaram em 1982 após um relacionamento conturbado que envolvia vício em álcool e violência doméstica. Com a morte do jogador em 1983, a cantora ficou depressiva e cogitou o suicídio. Ela conseguiu se reerguer após quatro anos, quando voltou a gravar. A cantora morreu, em sua casa do Rio de janeiro no dia 20 de janeiro de 2022, aos 91 anos].

-Anjo do Dia: Melahel.

Dia de São Bento Menni [Ângelo Hércules Menni nasceu no dia 11 de março de 1841, em Milão, na Itália, sendo o quinto dos quinze irmãos. Aos dezenove anos de idade, entrou na Ordem Hospitaleira de São João de Deus, trocando o nome de batismo pelo de Bento. Iniciou os estudos filosóficos e teológicos no Seminário de Lodi e depois foi concluí-los no Colégio Romano, atual Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Foi ordenado sacerdote em 1866. Bento foi um homem de generosidade e caridade inesgotáveis e de excepcionais predicados de comando e administração. Em 31 de maio de 1881, juntamente com duas religiosas, fundou a Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, especializada na assistência aos doentes psiquiátricos. Estava em Paris quanto adoeceu, vindo a falecer no dia 24 de abril de 1914. As suas relíquias mortais estão guardadas na capela da Casa-mãe de Ciempozuelos, em Madri, Espanha. Em 1985, o papa João Paulo II declarou-o beato, e, em 1999, o mesmo pontífice canonizou são Bento Menni, proclamando-o “profeta da hospitalidade”].

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos: Paulo Tarso Barros.

