Debate sobre Comunicação como direito humano mobiliza juventudes na periferia de Belém

Evento “Amplifica Juventudes” ocorre neste sábado, 25/06, com roda de conversa, batalha de rap e mural de graffiti com a comunidade do conjunto Jardim Sevilha

Com o objetivo de discutir e usar a comunicação popular e suas linguagens como ferramenta para defesa dos direitos humanos e da democracia, tornando-a um instrumento de denúncia e fortalecimento das lutas de todes, o evento “Amplifica Juventudes: Comunicação como direito humano” realiza neste sábado (25/06), das 15h às 20h, roda de conversa, batalha de rap e mural de graffiti com a comunidade do Conjunto Jardim Sevilha, ocupação urbana localizada na rodovia augusto montenegro, n° 6800.

O evento faz parte das atividades de incidência do curso de comunicação popular do Instituto Universidade Popular (UNIPOP) que tem o intuito de gerar impacto social/político e mudança de comportamento dos participantes, todos jovens das periferias da Região Metropolitana de Belém, por meio de exercícios e aprendizados em módulos.

A primeira incidência do curso foi realizada no Solar da Beira, no complexo do Ver-o-peso, com a temática “vivências LGBTI+ e a luta por direitos” e programação com desfile de maquiagem, feira de venda de roupas customizadas, brechós, rodas de conversa, performances de drags e grupos de carimbó, como resultado dos módulos de diagramação e mídias digitais do curso. Na segunda incidência, a temática foi “Juventudes negras e a luta por direitos” realizada na Casa Samaúma, no bairro da campina, e contou com roda de conversa, exposição de vídeos e fotografias como resultado dos módulos de fotografia e vídeo de bolso.

Nesta terceira incidência, realizada em parceria com a Associação de Moradores do Jardim Sevilha (AMOJAS), a programação é voltada para a exposição dos resultados dos módulos do curso, em especial o último módulo de graffiti, onde as juventudes da comunidade junto aos participantes do curso vão pintar dois murais e debater sobre as próprias formas de fazer comunicação, conforme ressalta Patrícia Cordeiro, coordenadora da UNIPOP:

“Os momentos de Incidência são de grande importância para UNIPOP, porque além de dar visibilidade às nossas ações, mostra o quão potentes são as juventudes e sua capacidade de resistir e lutar. Também, este evento tem grande significado por acontecer dentro de uma ocupação [Residencial Jardim Sevilha] que resiste há 28 anos à especulação imobiliária, tendo na sua comunidade um grande número de jovens à margem das políticas públicas”.

Para Anastácia Trotskyne, 24, moradora do Guamá, o que a motivou fazer o curso foi a busca por outras perspectivas sobre comunicação, “entender como eu posso através das minhas redes e plataformas digitais também construir a comunicação que não é apenas social e popular, mas também digital, alternativa e, principalmente comunitária, qual estou utilizando as experiências que eu tive no curso para trabalhar na minha comunidade e com as comunidades dentro da minha comunidade”.

Para Julis Albuquerque, 26, moradora do Paar, em Ananindeua, a troca de jovens para jovens foi o diferencial na participação do curso, “foi muito enriquecedor para mim trocar com outras pessoas, com outros jovens que foram facilitadores dos módulos e também tem praticamente a mesma idade que eu tenho. É bem interessante essa troca, essa quebra de diferença de gerações para nossa experiência”

O curso contou com a parceria da Na Cuia Produtora Cultural na sua construção, coletivo de comunicação e cultura formado por jovens LGBTI+ que atuam há sete anos no cenário cultural da capital paraense com projetos e ações em rede: “Valorizar o protagonismo da juventude na criação de suas próprias narrativas, refletindo sobre o seu território e sua comunidade é necessário para a existência de um ambiente de mídia independente e plural, fator essencial para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento de um sistema político democrático”, ressalta Matheus Botelho, coordenador geral da Na Cuia.

O evento “Amplifica Juventudes: Comunicação como direito humano” é promovido pelo Instituto Universidade Popular (UNIPOP) em parceria com a Associação de Moradores do Jardim Sevilha (AMOJAS) e Na Cuia Produtora Cultural.

SERVIÇO

Amplifica Juventudes: Comunicação como direito humano

Data: 25/06

Horário e programação:

15h às 17h – Mural de graffiti com a comunidade

17h – Exposição dos resultados do curso de comunicação popular

17h30 – Roda de Conversa: Comunicação como direito humano

18h30 – Batalha de rap com a comunidade local + Pocket shows de Zaforista, Moraes MV, Yara MC e Nat.

20h – Feijoada de Agradecimento

Local: Conjunto Jardim Sevilha, localizado na Av. Augusto Montenegro, Nº6800 .

Evento gratuito

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...