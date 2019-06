Programa “Fala Amazônia!” desta terça,fala sobre meio ambiente

No programa Fala, Amazônia! de hoje comemoramos a Semana do Meio Ambiente! Recebemos a Gestora Ambiental Mariana Chaubet e o Extensionista Florestal Aldemir Correa, eles nos contarão sobre o processo de construção do Protocolo Comunitário da região Beira Amazonas.

No giro de notícias a agenda ambiental, discutimos os impactos das propostas que estão em tramitação no legislativo, como a MP 867/2018 e o projeto de lei apresentado pelos senadores Márcio Bittar (MDB) e Flávio Bolsonaro (PSL), que pretendem revogar todas as normas referentes à proteção de vegetação nativa das propriedades rurais –promovendo o direito de aumentar o desmatamento LEGAL de florestas em áreas privadas.

A alteração da composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a ameaça ao Fundo Amazônia.

Também divulgaremos os eventos que estão acontecendo no Amapá o edital do Prêmio SAT do BNDES.

Ouça: