Estão abertas as inscrições para a Feira Norte do Estudante

O maior evento voltado para estudantes da Região Norte, com atividades de educação e carreira profissional, a Feira Norte do Estudante (FNE) abriu prazo para as inscrições gratuitas por meio do site: feiranortedoestudante.com.br. Podem participar pessoas de qualquer idade.

O evento acontecerá de 20 a 23 de setembro, das 9h às 22h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, localizado na Av. Djalma Batista, 2100, bairro Chapada – Zona Centro-Sul da cidade.

Essa será a décima primeira edição da FNE, que já se consagrou como um importante evento com o objetivo de integrar estudantes, profissionais, professores, empreendedores e instituições de ensino, abordando as novidades sobre o mercado de trabalho, profissões do futuro, tirar dúvidas sobre cursos de formação profissional e intercâmbio, entre outros.

O público-alvo são estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Graduação, e profissionais em busca de atualização ou reposicionamento no mercado de trabalho. Além dos mais de 20 estandes de diversas instituições e projetos educacionais de Manaus, a programação da FNE oferece gratuitamente atividades culturais, testes vocacionais, mais de 100 palestras, exposições, oficinas e dinâmicas sobre diversas áreas, como Saúde, Tecnologia, Meio Ambiente, Comunicação e Design, entre outras.

A organizadora do evento e responsável pela IAI Promoções, Inês Daou, informa que a proposta é criar um espaço colaborativo para apresentar todas as novidades em relação à educação e ao mercado de trabalho.

“A Feira Norte do Estudante se destaca por ser um evento voltado para todos, estudantes da rede pública – em sua maioria – e da rede particular. Na FNE, eles podem finalmente, num só lugar, descobrir como ter uma carreira que seja bem sucedida em qualquer área de atuação. Estamos falando de um trabalho social sem precedentes na educação do Amazonas, afinal, já passaram pela FNE mais de 300 mil estudantes nestes 10 anos de história. Além disso, teremos sorteios e ações especiais como a Alpha Pré-Vestibular, que fará simulados de vestibular e os primeiros colocados ganharão bolsas de estudos. Então, não deixem as inscrições para a última hora”, comentou.

A organizadora do evento destaca ainda que outro ponto importante da FNE é dar oportunidade aos estudantes que não têm acesso à internet. As novidades do evento também podem ser acompanhadas no Instagram: @feiranortedoestudante.

