Pará lidera número de apreensões de madeira ilegal em rodovias do país

O Pará lidera o número de apreensões de madeira ilegal em rodovias federais em 2019.

A polícia Rodoviária Federal no estado já confiscou mais de 5,1 mil metros cúbicos de toras ilegais.

No mesmo período no passado, o volume era de pouco mais de 1,2 mil metros cúbicos.

Somente na última semana, a PRF do Pará apreendeu cerca de 250 metros cúbicos de madeira em rodovias que cortam o estado.

Os flagrantes ocorreram nos municípios de Capanema, Santa Maria, Marabá e Altamira.

Após a constatação da ilegalidade, as cargas de madeira e os veículos são retidos e colocados à disposição dos órgãos ambientais para os procedimentos legais e aplicação das penalidades.

Nacionalmente, o estado do Pará é seguido por Mato Grosso com mais de 4,6 mil metros cúbicos de madeira ilegal, e Piauí, com cerca de 1,4 mil.

A ilegalidade das cargas é constatada pela falta de documentação, divergência em números declarados, apresentação de documentos falsos e divergências no perfil de madeira transportada e o declarado nos documentos fiscais.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...