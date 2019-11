CREF8 flagra estagiário atuando sem supervisão em academia no Adrianópolis

Em parceria com a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), o Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AM-AC-RO-RR) realizou uma ação de orientação e fiscalização que teve como objetivo apurar denúncias sobre irregularidades em academias das zonas Sul e Centro-Sul de Manaus (AM). A ação ocorreu na última quarta-feira (30).

Uma academia do bairro Adrianópolis foi flagrada com um estagiário operando sem a supervisão de um Profissional de Educação Física habilitado. Segundo a chefe do Departamento de Fiscalização do Conselho, Caroline Soares, o estabelecimento e o estagiário foram autuados e têm o prazo de 15 dias para recorrer.

“Todos estão com prazo para defesa, conforme preconizam as nossas normas, e deverão comparecer na sede do Conselho para se regularizar com a documentação necessária”, afirmou Caroline.

De acordo com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de estudantes, o estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente.

O presidente do CREF8, Jean Carlo Azevedo da Silva, afirma que qualquer cidadão pode denunciar o exercício ilegal da profissão ou qualquer outra irregularidade através do site do Conselho (www.cref8.org.br). “Estamos fazendo o nosso trabalho e sempre estaremos dispostos e averiguar as denúncias, esclarecer os fatos e, se preciso, punir os culpados”.

Ele ainda destaca a parceria com a Decon para garantir que os estabelecimentos ofereçam serviços dentro dos padrões de qualidade e legalidade aos consumidores. “Através dessa colaboração, continuaremos promovendo novas ações ainda este ano para atender todas as zonas da cidade”, conclui.

