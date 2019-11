Bioparque da Amazônia funcionará normalmente no dia de finados

O Bioparque da Amazônia funcionará normalmente neste sábado, 2, feriado do Dia de Finados. O espaço funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. Às terças-feiras, a entrada é de graça para todos. Idosos acima de 60 anos, crianças de até 5 anos e pessoas com deficiência terão direito a entrada gratuita.

Professores da rede pública municipal, estadual e privada, estudantes, crianças de 6 a 12 anos, acompanhantes de pessoas com deficiência, cadastrados no CadÚnico, doadores regulares de sangue, portadores de câncer e doenças degenerativas, pessoas com transtorno do espectro autista terão direito à meia-entrada. Os demais grupos pagarão uma taxa de entrada única, de R$ 10,00.

Para preservar o maior parque em área urbana da Região Norte, com 107 hectares, a Prefeitura de Macapá orienta os visitantes logo na entrada do que é permitido e proibido fazer no Bioparque da Amazônia. Por exemplo, os funcionários entregam sacolas para que o visitante cuide de seu lixo, pois o parque não possui lixeiras, justamente para que os animais soltos no Bioparque não corram o risco de comerem alimentos industrializados. Também é proibido fumar dentro do complexo, animais domésticos não podem adentrar no espaço, alimentar os animais que moram no parque também é proibido, pois eles têm uma dieta especial e devem receber alimentação adequada.

O Bioparque possui diversas trilhas de diferentes níveis de dificuldade, amplo espaço para piqueniques, orquidário, redário, espaços de interação, meliponário, trilha aquática, e o ecótono, que é uma área de transição entre três ecossistemas: a mata de terra firma, o cerrado e a ressaca. O parque atua com o conceito inovador de pesquisa, de turismo sustentável e promoção da cidadania, além de ser uma amostra completa da floresta amazônica, dos seus ciclos e conexões.

Lilian Monteiro

Curtir isso: Curtir Carregando...