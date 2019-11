Ferramenta do Inep possui dados de mais de 226 mil escolas brasileiras

O Catálogo foi desenvolvido pela equipe da Diretoria de Estatísticas Educacionais do Inep

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a partir de dados colhidos no último Censo Escolar, de 2018, lançou o Catálogo de Escolas da Educação Básica. A ferramenta, que pode ser usada por qualquer pessoa, permite buscar informações de mais de 226 mil escolas em todo Brasil de maneira personalizada.

No Catálogo de Escolas estão reunidos os principais dados da instituição como endereço, telefone e outros aspectos mais gerais da oferta educacional. As informações podem ser pesquisadas por região, rede de ensino (privada, estadual, federal ou municipal), porte da escola ou, ainda, pela etapa e modalidade de ensino. Há, ainda, a possibilidade de buscar uma unidade específica, através do código do centro de pesquisa ou o nome.

A ferramenta foi desenvolvida pela equipe da Diretoria de Estatísticas Educacionais do Inep, responsável por coletar e compilar as informações que são fornecidas ao Censo Escolar por cada instituição de ensino do país. De acordo com o Inep, o catálogo será atualizado anualmente, no mês de maio, seguindo o cronograma do Censo Escolar.

Outra plataforma

*com informações da Agência Brasil

Agência Educa Mais Brasil

