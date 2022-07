Atividades culturais e esportivas beneficiam 95 jovens em Novo Aripuanã 

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoveu, nos dias 27 e 28 de junho, a 1ª Gincana Ambiental do Rio Mariepauá da Escola Municipal Victor Civita, com uma programação repleta de atividades culturais e esportivas para 95 crianças e adolescentes do município de Novo Aripuanã (a 225 quilômetros de Manaus).

Durante as atividades culturais, os participantes receberam ensinamentos sobre redação, teatro, desenho, dança e jogo de perguntas e respostas. Em relação às ações esportivas, eles praticaram futebol, vôlei, corrida, natação, canoagem, arco e flecha, e dominó.

“Alcançamos nossos objetivos que são a interação e o despertar das potencialidades de cada criança e jovem para atividades socioeducativas, culturais e esportivas, valorizando o ambiente em que estão inseridos, assim como estamos promovendo ações de sustentabilidade na região”, explica o coordenador de Núcleos do Programa de Educação e Sustentabilidade (PES) da FAS, Rafael Sales.

O estudante do ensino médio Ezequias Corrêa foi um dos participantes que mais se destacou durante as atividades e comenta os benefícios que elas trouxeram para os alunos da comunidade em que faz parte.

“A gincana trouxe a oportunidade dos alunos perderem a timidez e aprenderem a se mostrar melhor diante do público, muitos tinham vergonha e achavam que não tinham a possibilidade de se soltar. Essas atividades vieram com grande importância nessa parte, já que a vergonha só nos atrapalha em conseguir aquilo que a gente sonha em ser”.

Além dos estudantes e de representantes da FAS, também participaram do evento, sete professores, três cozinheiras e 12 comunitários. A atividade aconteceu em parceria com as secretarias de Saúde e de Educação do município, e recebeu apoio do Mercantil Nagila e do Auto Posto Iedan.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

