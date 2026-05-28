Mais 90 aprovados são convocados no concurso de soldados do Corpo de Bombeiros do Amapá

Chamada para exame documental, avaliação das capacidades físicas, psicológica, saúde e investigação social busca formar a quarta e última turma do certame.

Por Fabiana Figueiredo

Para completar a quarta e última turma, o governador Clécio Luís anunciou nesta quarta-feira, 28, a convocação complementar de mais 90 aprovados para o Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Amapá. Com estes, foram 854 nomes já convocados para avançar no processo.

CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TODAS AS FASES

“Tem chamamento novo na área, do Corpo de Bombeiros do Amapá, com mais 90 aprovados no concurso. Estou honrando meus compromissos um a um e este é o de chamar os concursados da segurança pública. Esse é o Amapá Mais Seguro, gerando mais oportunidades para o nosso povo”, afirmou Clécio Luís.

São cerca de 300 vagas previstas para o curso de formação da 4ª turma e o Governo do Estado faz, desde janeiro, as chamadas dos aprovados na 1ª fase para avanço nas demais fases, a partir das eliminações registradas ao longo das etapas.

Os 90 aprovados foram convocados para exame documental, avaliação das capacidades físicas (o chamado TAF), avaliação psicológica, exame de saúde e investigação social. As etapas acontecem de 2 a 23 de junho, conforme constam no edital.

Governo do Estado realiza convocações complementares para a última turma do curso de formação de soldados

Desde o início do concurso, o Estado tem avançado de forma consistente na formação de novos militares. Na primeira chamada, realizada em 2023, foram ofertadas 300 vagas, com 466 candidatos convocados considerando reposições, resultando na formação de 251 soldados em 2024. No mesmo ano, a segunda turma contou com 250 vagas e igual número de convocados, formando 129 soldados em 2025.

Já a terceira turma, iniciada em 2025, ofertou 200 vagas e totalizou 459 convocações, incluindo reposições. Atualmente, 178 alunos estão na jornada final do curso de formação, cuja formatura acontecerá no próximo mês de junho.

Com o avanço das etapas, o Estado segue firme na formação de novos profissionais, contribuindo para o fortalecimento das instituições e a ampliação da segurança para a população amapaense.

Foto de capa: Max Renê/GEA

Agência de Notícias do Amapá

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