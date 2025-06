Empreendedorismo, educação, ativismo, ação e solidariedade marcam 1º Encontro de Lideranças Femininas do Amapá

Com apoio do Governo do Estado, evento propõe conexões, trocas de experiências e a construção de políticas públicas voltadas às mulheres de 5 a 7 de junho em Macapá.

ELAS” significa Empreendedorismo, Liderança, Ação e Solidariedade, e para evidenciar essas temáticas que permeiam o protagonismo da mulher na sociedade acontece o 1º encontro de lideranças femininas do Amapá entre os dias 5 e 7 de junho. A programação é promovida pelo coletivo Elas, com apoio do Governo do Estado, Central Única das Favelas (Cufa) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AP).

Grupos de mulheres de cada segmento participarão de câmaras temáticas, com painéis sobre Empreendedorismo, Liderança, Ação Social, Solidariedade, Educação, Ativismo, Sustentabilidade e Legislação. Uma idealização da primeira-dama do Amapá, Priscilla Flores, os três dias de programação contarão com feiras empreendedoras, apresentações culturais, debates, conexões, trocas de experiências e a construção de propostas concretas para políticas públicas voltadas às mulheres.

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE AQUI

Secretária de Estado da Comunicação, Ana Girlene

A jornalista, policial civil e atual secretária de Estado da Comunicação, Ana Girlene, estará presente no encontro. A profissional acredita que o encontro é uma estratégia que entrega resultados sólidos no que diz respeito ao protagonismo da mulher no meio social.

“Penso que essa iniciativa é revolucionária, que traz valorização e marca a história das nossas mulheres amapaenses, seja nos aspectos políticos, culturais ou sociais. Esse momento é crucial para entendermos nossa capacidade de construir e alcançar conquistas inerentes à inteligência, à força e à coragem feminina. Que sejamos protagonistas das nossas lutas e que continuemos a influenciar e fortalecer mais mulheres”, reforçou Ana Girlene.

A presidente da Cufa e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Alzira Nogueira, comentou que a iniciativa representa o enfrentamento às desigualdades e os avanços na ocupação dos espaços.

“Considero esse encontro extremamente potente, porque fortalece a liderança e o protagonismo de mulheres em espaços nas mais diferentes esferas da sociedade. Isso é necessário para que a gente possa enfrentar desigualdades, avançar na ocupação dos espaços e, obviamente, na ampliação dos direitos e das conquistas das mulheres. Me sinto extremamente representada em todos os eixos do “Elas”, tanto no empreendedorismo quanto na liderança. Tenho muita esperança de que esse evento possa apresentar resultados concretos em termos de propostas, de redes de atuação coletiva conjunta, para que a gente possa avançar nos direitos das mulheres”, destacou Alzira.

Outra participante é a bombeira militar e empreendedora Emanuely Coutinho, de 35 anos. A jovem, que também é enfermeira, participará da câmara do Empreendedorismo, e explicou que ser convidada e reconhecida em um espaço para mulheres é uma vitória.

“Ser empreendedora é construir cada detalhe com amor, com dedicação, e com o firme propósito de criar um lugar onde todos possam se sentir bem-vindos. Ser reconhecida por um espaço oficial do governo é mais do que uma honra, é uma vitória simbólica. É a prova de que histórias como a nossa têm valor, têm potência e merecem ser contadas”, evidenciou Emanuely, uma das proprietárias de um bar-restaurante.

A iniciativa vai além de um encontro, é uma imersão no universo mulheril que fortalece, incentiva e constrói uma rede de apoio que valoriza as vivências e as conquistas sociais femininas.

Além disso, atrações nacionais já estão confirmadas, como Gabriela Prioli, Manuela D’ávila, Ana Fontes, Maria Paula e Marta Lívia Suplicy, uma das vozes que marcam o protagonismo da mulher brasileira na ocupação dos espaços de poder, seja na política, no empreendedorismo, no ativismo social e nas ações solidárias.

Para encerrar a programação, no sábado, 7, está confirmada a presença da cantora paraense Gaby Amarantos. O show gratuito ao público acontece no Trapiche Santa Inês, às margens do rio Amazonas.

ELAS

A força do ELAS está no caráter coletivo, não é uma ação institucional isolada. O movimento atua como uma mobilização permanente, autônoma, formada por mulheres que acreditam na construção de uma sociedade mais equitativa.

O resultado mais potente do encontro será a construção de um documento final com propostas, reivindicações e ideias concretas para a criação de políticas públicas voltadas à equidade de gênero, combate à violência, apoio ao empreendedorismo, fortalecimento da autonomia econômica e participação política das mulheres.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...