Vara do Tribunal do Júri de Macapá julgará caso José Ricardo nesta quarta-feira (4)

A Vara do Tribunal do Júri de Macapá, sob titularidade da juíza Lívia Simone Freitas, julgará nesta quarta-feira (4) os réus João Victor Felix Vieira e Ruan Callins da Silva pelo homicídio de José Ricardo Barreto Lopes.

O julgamento faz parte do mutirão de pauta dupla do mês de junho. O julgamento acontecerá no Plenário do Tribunal do Júri Anexo ao Fórum Desembargador Leal de Mira.

Entenda o caso

De acordo com os autos do processo no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 3h, na Rua Eliezer Levi, esquina com a Avenida Diógenes Silva, os denunciados, em posse de arma de fogo, mataram a vítima José Ricardo Barreto Lopes. A execução ocorreu mediante diversos disparos que atingiram a região abdominal da vítima, causando choque hemorrágico e lesões.

Os envolvidos estavam consumindo bebidas alcoólicas na orla do bairro Santa Inês, o que motivou a intervenção da Polícia Militar em razão do alto volume de som automotivo. Após a dispersão, José Ricardo, acompanhado de sua namorada Adreyna de Souza Soares e do amigo Carlos Eduardo Moura Maciel, foi seguido pelos denunciados, sendo abordado no cruzamento das vias mencionadas, ocasião em que o grupo foi ameaçado com uma chave de fenda e uma pernamanca.

Diante das ameaças, as vítimas deixaram o local e retornaram posteriormente, não encontrando mais os agressores. Contudo, ao voltarem de um posto de combustível, foram surpreendidos novamente. Ruan, conduzindo o veículo de João Victor, colidiu lateralmente com o carro da vítima, forçando sua parada. Nesse momento, João Victor desceu armado e efetuou cerca de cinco disparos contra José Ricardo, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no Hospital de Emergência.

Serviço: Julgamento do caso José Ricardo



Data: dia 04/02 (quarta-feira)

Horário: 8h

Local: Plenário do Tribunal do Júri de Macapá (entrada pela Manoel Eudóxio)

Curtir isso: Curtir Carregando...