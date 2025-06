Embalagem pode influenciar na qualidade do café

Modelo stand up pouch é adotado para manter o aroma e o sabor por mais tempo

Considerada uma das bebidas favoritas dos brasileiros, o café é consumido por 97% da população nacional, segundo pesquisa do Instituto Agronômico em parceria com o Instituto Axxus e a Universidade Estadual de Campinas. Na hora de escolher a marca favorita, os consumidores costumam se atentar a características como aroma, sabor e textura, mas há, ainda, outro fator que deve ser considerado: a embalagem.

A consultora de vendas da Packster e especialista em café, Eluana Santos, destaca que, além de valorizar o produto, a embalagem tem as funções de armazená-lo e protegê-lo, garantindo o aroma e sabor por mais tempo.

Mais do que um simples recipiente, a embalagem contribui para a preservação do produto, protegendo contra fatores externos que podem comprometer sua integridade, como oxigênio, umidade, luz e calor.

Além de garantir a qualidade, ela também influencia diretamente na experiência do consumidor. Embalagens personalizadas e modelos com sistemas de fechamento prático chamam a atenção e ajudam a conservar as propriedades do café por mais tempo, evitando que ele perca o frescor após a abertura.

Como agentes externos impactam a qualidade do café

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), divulgados em 2022, mostram que o Brasil se manteve como o segundo maior consumidor de café no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Os motivos que popularizaram a bebida no país estão diretamente relacionados à qualidade do produto.

Neste sentido, a embalagem faz toda a diferença. Estudo divulgado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) evidenciou a importância do armazenamento do produto para a garantia de suas propriedades: o café torrado e moído é suscetível à perda de qualidade devido à exposição ao oxigênio e à umidade, além da estocagem em temperaturas elevadas.

Cada um desses agentes pode afetar o produto de formas diferentes. O oxigênio pode acelerar a oxidação dos óleos aromáticos, resultando em perda de sabor e qualidade. Já a umidade acelera o processo de deterioração do café e pode propiciar o desenvolvimento microbiano, informa o estudo.

Eluana explica que, para evitar a ação desses fatores externos, o ideal é optar por embalagens que oferecem barreiras contra luz e oxigênio. Por isso, muitas marcas investem em opções como a stand up pouch que, segundo o cofundador e CEO da Packster, Jack Strimber, podem vir com sistema de fechamento em zíper e válvula.

Como analisar a embalagem do café

Com tantos produtos disponíveis no mercado, saber escolher o café pela embalagem pode ser desafiador. Eluana aponta que recipientes com fechamento em zíper ou válvula ajudam a manter a qualidade por mais tempo.

Também é importante observar informações como indicação geográfica, denominação de origem, rastreabilidade, selos de qualidade, tipo de grão, ponto de torra e processos de cultivo.

Após a compra e o primeiro consumo, os consumidores devem estar atentos ao armazenamento. Segundo a especialista, o café pode ser mantido na própria embalagem com zíper e válvula em que foi comercializado, mas, para preservar o aroma e outras propriedades, é essencial fechá-la após o uso.

Para quem produz café e busca embalagens que garantam a qualidade do produto, Eluana destaca que é necessário entender as demandas do cliente para definir o recipiente mais adequado ao negócio. Afinal, a apresentação e a forma de comercialização do café podem impactar diretamente sua aceitação no mercado.

“O Brasil se destaca pela diversidade de sabores de café, e a embalagem reflete toda essa qualidade e cuidado, desde a semente até a experiência na xícara. Destacar o seu produto com uma embalagem que traduz essa história e evidencia o carinho da marca pelo café faz toda a diferença.”

A personalização do recipiente também tem se tornado um diferencial competitivo. Marcas que investem em designs sofisticados e em informações detalhadas sobre a origem dos grãos e os métodos de cultivo conseguem transmitir ao consumidor uma percepção de qualidade superior.

Além disso, embalagens sustentáveis, feitas com materiais biodegradáveis ou recicláveis, estão ganhando espaço no mercado, atendendo à crescente demanda por produtos ecologicamente responsáveis.

