Sebrae promove oficinas preparatórias para expositores e equipes de apoio do Burger Fest Rock

Programação mostra estratégias e processos que melhoram os serviços do Festival Burger Fest Rock que acontecerá de 12 a 14 de julho, no Sebrae

Ana Yared

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza oficinas preparatórias para o Burger Fest Rock. O objetivo da ação é orientar os expositores e a equipe de apoio, para um melhor atendimento aos visitantes e consumidores que estarão no festival. O evento promove a integração e network dos grupos de trabalho, para troca de experiências e esclarecimentos de dúvidas sobre o festival. O encontro acontece na sede do Sebrae no Amapá, na Sala do Conhecimento, na próxima sexta (5), das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Segundo a gestora do Projeto Gastronomia Tucuju, Tatiane Negrão, os eventos gastronômicos têm significativa importância, por serem capazes de integrar uma cadeia de valor complexa que pode envolver desde os pequenos produtores, os prestadores de serviços, o varejo e até mesmo a indústria de alimentos.

“Quando esses eventos são promovidos de forma estratégica, possibilitam a valorização da cultura local, os saberes e fazeres populares característicos de uma região, do comércio e do próprio destino turístico, configurando-se em um diferencial competitivo para a região, para os empresários e profissionais da gastronomia envolvidos no festival”, disse a gestora de projeto, Tatiane Negrão.

Oficinas

O encontro será divido em dois momentos, pela manhã será voltado para os 32 expositores do Festival Burger Fest Rock; e à tarde para os 40 colaboradores da equipe de apoio. A programação conta com palestras, oficinas e roda de conversa sobre diversos temas, entre eles, a importância dos festivais gastronômicos; etapas operacionais; planejamento, execução e pós-evento; segurança alimentar e a identificação dos processos existentes (pesquisa, infraestrutura, logística e comunicação).

Coordenação

As oficinas preparatórias para o Burger Fest Rock, são coordenadas pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont e pela gestora do Projeto Gastronomia Tucuju no Sebrae, Tatiane Negrão.

Programação

Data: 5 de Julho de 2024 – Sexta-Feira

Local: Sede do Sebrae – Sala do Conhecimento

Hora: 9h

Palestra de Sustentabilidade (Coleta seletiva e resíduos) – Analista de Educação Empreendedora do Sebrae – Marília Correia

Palestra Pesquisa de Satisfação (Expositores e visitantes) – Analista de Gestão Estratégica do Sebrae – Thaís Viero

Palestra Plano de Mídia – Gerente de Comunicação do Sebrae – Sândala Barros e analista de publicidade do Sebrae – Beliza Alfaia

Palestra Infraestrutura – Colaborador de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae – Isaac Andrade

Palestra – A importância dos Festivais Gastronômicos e apresentação do projeto completo do Festival Burger Fest Rock – Etapas Operacionais (planejamento, execução e pós-evento) – Tatiane Negrão

Roda de conversa (Network e Integração)

Hora: 14h

Apresentação do Projeto do Festival Burger Fest Rock

Apresentação dos responsáveis pelos processos

Coordenação Geral – Vânia Chermont e Tatiane Negrão

Suporte e Logística – Maria Inês Barbosa

Infraestrutura – Isaac Andrade

Pesquisa – Thaís Viero

Comunicação – Beliza Alfaia.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

