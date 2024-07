3ª Edição do ‘Arraiá da Capitá’ promete agitar a rodovia do Curiaú em Macapá

A cidade de Macapá se prepara para a 3ª edição do ‘Arraiá da Capitá’, evento realizado pela Federação das Entidades Juninas do Amapá (Feaj), que ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de julho na Rodovia do Curiaú, Zona Norte da cidade. O evento marca o encerramento oficial da quadra junina em Macapá e tem como objetivo fortalecer a economia criativa e proporcionar à comunidade local acesso à cultura junina.

A competição deste ano contará com uma premiação total superior a R$ 70 mil. Na categoria estilizadas, a grande campeã receberá R$ 40 mil, enquanto a segunda e terceira colocadas ganharão R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente. Na categoria tradicionais, os prêmios serão de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro. Além disso, cada um dos mais de 30 grupos participantes receberá um incentivo de R$ 3 mil para cobrir despesas como locomoção e estrutura.

O evento, que será gratuito, conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (Secult) e tem um investimento total de cerca de R$ 600 mil. Esse valor é oriundo de uma emenda parlamentar da deputada federal Sonize Barbosa (PL), com suporte do deputado estadual Kaká Barbosa (PL) e da Secult.

Programação e Ordem de Apresentação

Os três dias de festa serão recheados de apresentações, comidas típicas e oportunidades de empreendedorismo. A programação das quadrilhas estilizadas e tradicionais é a seguinte:

03 de Julho (Estilizadas)

• Império Amapaense (AMP) – 19h30

• Reino de São João – 20h10

• Art’s da Amazônia – 20h50

• Renovação Junina – 21h30

• Sensação Amapaense (AMP) – 22h10

• Simpatia da Juventude – 22h50

• Atração Junina – 23h30

• Constelação Junina (STN) – 00h10

• Sorriso Cristalino (JARI) – 00h50

• Revelação – 01h30

04 de Julho (Estilizadas)

• Coração Caipira – 19h30

• Estrela Dourada – 20h10

• Estrela do Norte – 20h50

• Guerreiros de Fogo – 21h30

• Explode Coração (PG) – 22h10

• Explode Coração (STN) – 22h50

• Pequena Dama – 23h30

• Evolução Junina – 00h10

• Luar do Sertão – 00h50

• Inspiração Junina – 01h30

05 de Julho (Tradicionais)

• Garota Safada – 19h30

• Os Descendentes – 20h10

• As Piranhas dos Matutos – 20h50

• Rosa dos Ventos – 21h30

• Rosa Branca Açucena – 22h10

• Fúria Junina – 22h50

• Mistura Junina – 23h30

• Os Bagunçados dos Matutos – 00h10

• As Dondocas dos Matutos – 00h50

• As Piriguetes dos Matutos – 01h30

O ‘Arraiá da Capitá’ é uma celebração imperdível para os amantes da cultura junina, prometendo três dias de muita alegria, dança e tradição.

Comunicação: Cláudio Rogério

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...