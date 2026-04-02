Fique por dentro: programação cultural da Semana Santa no estado

Apresentações teatrais e encenações da Paixão de Cristo movimentam bairros de Macapá e municípios do interior ao longo do mês de abril.

Por Lucas Mota

O Governo do Estado apresenta a programação oficial das atividades culturais da Semana Santa 2026, reunindo dezenas de espetáculos que celebram a fé, a tradição e a arte em diferentes comunidades. A agenda contempla encenações da Paixão de Cristo, vias-sacras e produções autorais de grupos locais, promovendo o acesso à cultura e valorizando artistas amapaenses.

As atividades começam no dia 2 de abril e seguem até meados do mês, com apresentações em Macapá, Santana, Mazagão, Calçoene e Vitória do Jari.

Programação – destaques da Semana Santa

02 de abril (quinta-feira)

Cristo Vive – Habitacional Nelson dos Anjos (Macapá)

Uma Cruz para Jesus – 47 anos – Fortaleza de São José (Macapá), às 20h (segue também dia 03)

Nazareno: O Filho de Deus – Céu das Artes (Macapá), às 16h

Desafio de Deus – Santana, às 10h

03 de abril (sexta-feira santa)

O Filho de Maria – Perpétuo Socorro (Macapá), às 20h

Via Sacra Shalom Macapá – Bairro Jesus de Nazaré, às 11h

Por Cristo, com Cristo, em Cristo – Santa Rita, às 16h

Via Sacra – Santana, às 17h

Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo – diversos bairros de Macapá e Vitória do Jari

Caminhos para Ressurreição – Brasil Novo, às 18h

A Epifania da Paixão – Infraero II, às 20h

O Martírio de Cristo – Mazagão, às 19h

04 de abril (sábado de aleluia)

A Ressurreição de Cristo – Calçoene, às 19h

Paixão de Cristo: O Homem que Lutou por Nós – Macapá

A Paixão de Cristo segundo os 10 Mandamentos – Teatro Marco Zero (Macapá)

O Propósito da Graça – Céu das Artes (Macapá), às 17h30

A Cruz Não Foi o Fim – Macapá, às 18h

Vivo Está! – Santana, às 20h30

A Santa Paixão – Maruanum (zona rural), às 16h



05 de abril (domingo de Páscoa)

Projeto Via Sacra – Paixão e Morte de Cristo – Orla de Macapá, às 19h

O Messias – Céu das Artes, às 19h

Jesus: A Luz do Céu – CEPAV, às 19h

A Ressurreição – Perpétuo Socorro, às 10h



Programação complementar (07 a 14 de abril)

À Procura de Jesus – 07/04, Buritizal

Os Milagres de Jesus – 08/04, Novo Buritizal

Dolorosa Paixão – 10/04, Macapá

Pecadores? – 10/04, Teatro Marco Zero

Um Certo Jesus – 11/04, Santa Rita

Cristo Vive – 11/04, Santana

O Cristo – 12/04, Pacoval

As Lágrimas de Mãe – 14/04, Novo Horizonte

Encerramento

Encerramento A Paixão de Cristo pelo Coração de Maria – 19/04, Jardim Felicidade, às 17h

A programação reúne companhias teatrais, coletivos culturais, grupos religiosos e artistas independentes, promovendo uma ampla diversidade de linguagens cênicas e fortalecendo o calendário cultural do estado.

O Governo do Amapá reforça que as apresentações são gratuitas e abertas ao público, incentivando a participação das famílias e o fortalecimento das tradições da Semana Santa nas comunidades.

Público tem acesso gratuito a todos os espetáculos que abrilhantam a cultura amapaense e fortalecem o significado desta data

Além de fomentar a cultura, a iniciativa contribui para a geração de renda e a movimentação da economia criativa, valorizando o trabalho de grupos e produtores locais em todo o território amapaense.

Foto de capa: Sal Lima/GEA

Agência de Notícias do Amapá

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