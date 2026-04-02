Fique por dentro: programação cultural da Semana Santa no estado
Apresentações teatrais e encenações da Paixão de Cristo movimentam bairros de Macapá e municípios do interior ao longo do mês de abril.
Por Lucas Mota
O Governo do Estado apresenta a programação oficial das atividades culturais da Semana Santa 2026, reunindo dezenas de espetáculos que celebram a fé, a tradição e a arte em diferentes comunidades. A agenda contempla encenações da Paixão de Cristo, vias-sacras e produções autorais de grupos locais, promovendo o acesso à cultura e valorizando artistas amapaenses.
As atividades começam no dia 2 de abril e seguem até meados do mês, com apresentações em Macapá, Santana, Mazagão, Calçoene e Vitória do Jari.
Programação – destaques da Semana Santa
02 de abril (quinta-feira)
- Cristo Vive – Habitacional Nelson dos Anjos (Macapá)
- Uma Cruz para Jesus – 47 anos – Fortaleza de São José (Macapá), às 20h (segue também dia 03)
- Nazareno: O Filho de Deus – Céu das Artes (Macapá), às 16h
- Desafio de Deus – Santana, às 10h
03 de abril (sexta-feira santa)
- O Filho de Maria – Perpétuo Socorro (Macapá), às 20h
- Via Sacra Shalom Macapá – Bairro Jesus de Nazaré, às 11h
- Por Cristo, com Cristo, em Cristo – Santa Rita, às 16h
- Via Sacra – Santana, às 17h
- Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo – diversos bairros de Macapá e Vitória do Jari
- Caminhos para Ressurreição – Brasil Novo, às 18h
- A Epifania da Paixão – Infraero II, às 20h
- O Martírio de Cristo – Mazagão, às 19h
04 de abril (sábado de aleluia)
- A Ressurreição de Cristo – Calçoene, às 19h
- Paixão de Cristo: O Homem que Lutou por Nós – Macapá
- A Paixão de Cristo segundo os 10 Mandamentos – Teatro Marco Zero (Macapá)
- O Propósito da Graça – Céu das Artes (Macapá), às 17h30
- A Cruz Não Foi o Fim – Macapá, às 18h
- Vivo Está! – Santana, às 20h30
A Santa Paixão – Maruanum (zona rural), às 16h
05 de abril (domingo de Páscoa)
- Projeto Via Sacra – Paixão e Morte de Cristo – Orla de Macapá, às 19h
- O Messias – Céu das Artes, às 19h
- Jesus: A Luz do Céu – CEPAV, às 19h
A Ressurreição – Perpétuo Socorro, às 10h
Programação complementar (07 a 14 de abril)
- À Procura de Jesus – 07/04, Buritizal
- Os Milagres de Jesus – 08/04, Novo Buritizal
- Dolorosa Paixão – 10/04, Macapá
- Pecadores? – 10/04, Teatro Marco Zero
- Um Certo Jesus – 11/04, Santa Rita
- Cristo Vive – 11/04, Santana
- O Cristo – 12/04, Pacoval
- As Lágrimas de Mãe – 14/04, Novo Horizonte
Encerramento
- A Paixão de Cristo pelo Coração de Maria – 19/04, Jardim Felicidade, às 17h
A programação reúne companhias teatrais, coletivos culturais, grupos religiosos e artistas independentes, promovendo uma ampla diversidade de linguagens cênicas e fortalecendo o calendário cultural do estado.
O Governo do Amapá reforça que as apresentações são gratuitas e abertas ao público, incentivando a participação das famílias e o fortalecimento das tradições da Semana Santa nas comunidades.
Além de fomentar a cultura, a iniciativa contribui para a geração de renda e a movimentação da economia criativa, valorizando o trabalho de grupos e produtores locais em todo o território amapaense.
Foto de capa: Sal Lima/GEA
Agência de Notícias do Amapá