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Fique por dentro: programação cultural da Semana Santa no estado

Livia Almeida

Apresentações teatrais e encenações da Paixão de Cristo movimentam bairros de Macapá e municípios do interior ao longo do mês de abril.

Por Lucas Mota

O Governo do Estado apresenta a programação oficial das atividades culturais da Semana Santa 2026, reunindo dezenas de espetáculos que celebram a fé, a tradição e a arte em diferentes comunidades. A agenda contempla encenações da Paixão de Cristo, vias-sacras e produções autorais de grupos locais, promovendo o acesso à cultura e valorizando artistas amapaenses.

As atividades começam no dia 2 de abril e seguem até meados do mês, com apresentações em Macapá, Santana, Mazagão, Calçoene e Vitória do Jari.

Programação – destaques da Semana Santa

02 de abril (quinta-feira)

  • Cristo Vive – Habitacional Nelson dos Anjos (Macapá)
  • Uma Cruz para Jesus – 47 anos – Fortaleza de São José (Macapá), às 20h (segue também dia 03)
  • Nazareno: O Filho de Deus – Céu das Artes (Macapá), às 16h
  • Desafio de Deus – Santana, às 10h

 03 de abril (sexta-feira santa)

  • O Filho de Maria – Perpétuo Socorro (Macapá), às 20h
  • Via Sacra Shalom Macapá – Bairro Jesus de Nazaré, às 11h
  • Por Cristo, com Cristo, em Cristo – Santa Rita, às 16h
  • Via Sacra – Santana, às 17h
  • Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo – diversos bairros de Macapá e Vitória do Jari
  • Caminhos para Ressurreição – Brasil Novo, às 18h
  • A Epifania da Paixão – Infraero II, às 20h
  • O Martírio de Cristo – Mazagão, às 19h

04 de abril (sábado de aleluia)

  • A Ressurreição de Cristo – Calçoene, às 19h
  • Paixão de Cristo: O Homem que Lutou por Nós – Macapá
  • A Paixão de Cristo segundo os 10 Mandamentos – Teatro Marco Zero (Macapá)
  • O Propósito da Graça – Céu das Artes (Macapá), às 17h30
  • A Cruz Não Foi o Fim – Macapá, às 18h
  • Vivo Está! – Santana, às 20h30

A Santa Paixão – Maruanum (zona rural), às 16h

05 de abril (domingo de Páscoa)

  • Projeto Via Sacra – Paixão e Morte de Cristo – Orla de Macapá, às 19h
  • O Messias – Céu das Artes, às 19h
  • Jesus: A Luz do Céu – CEPAV, às 19h
    A Ressurreição – Perpétuo Socorro, às 10h

Programação complementar (07 a 14 de abril)

  • À Procura de Jesus – 07/04, Buritizal
  • Os Milagres de Jesus – 08/04, Novo Buritizal
  • Dolorosa Paixão – 10/04, Macapá
  • Pecadores? – 10/04, Teatro Marco Zero
  • Um Certo Jesus – 11/04, Santa Rita
  • Cristo Vive – 11/04, Santana
  • O Cristo – 12/04, Pacoval
  • As Lágrimas de Mãe – 14/04, Novo Horizonte
     Encerramento
  • A Paixão de Cristo pelo Coração de Maria – 19/04, Jardim Felicidade, às 17h

A programação reúne companhias teatrais, coletivos culturais, grupos religiosos e artistas independentes, promovendo uma ampla diversidade de linguagens cênicas e fortalecendo o calendário cultural do estado.

O Governo do Amapá reforça que as apresentações são gratuitas e abertas ao público, incentivando a participação das famílias e o fortalecimento das tradições da Semana Santa nas comunidades.

Público tem acesso gratuito a todos os espetáculos que abrilhantam a cultura amapaense e fortalecem o significado desta data
Público tem acesso gratuito a todos os espetáculos que abrilhantam a cultura amapaense e fortalecem o significado desta data

Além de fomentar a cultura, a iniciativa contribui para a geração de renda e a movimentação da economia criativa, valorizando o trabalho de grupos e produtores locais em todo o território amapaense.

Foto de capa: Sal Lima/GEA

Agência de Notícias do Amapá

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