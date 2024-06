Fisioterapia na água ajuda na reabilitação de mulheres atendidas pelo Camuf, em Macapá

O programa tem o objetivo de acolher e promover a recuperação das participantes.

Por: Alice Palmerim

O Governo do Estado promove o projeto “Intervenção Fisioterapêutica através do meio aquático”. O trabalho, que é coordenado pelo Centro de Referência em Atendimento à Mulher e a Família (Camuf) e auxilia na reabilitação e prevenção do público feminino.

O projeto, que atende as participantes da Secretaria de Políticas para Mulheres (Sepm), tem como objetivo o acolhimento, prevenção de doenças, manutenção corporal, reabilitação física, promoção e recuperação de saúde. Além de promover o bem-estar, a interação social e a participação mais efetiva das integrantes.

De acordo com a fisioterapeuta responsável pelo projeto, Ingrid Poliana, a atividade complementa o serviço que já é ofertado pelo Camuf.

“Dentro da piscina conseguimos trabalhar alguns exercícios que não faríamos em solo, por alguma lesão ortopédica ou outro tipo de contusão. A fisioterapia não trabalha apenas lesões físicas. Atendemos outros tipos de focos, como o psicológico, por desencadear malefícios ao corpo, por questões emocionais”, disse a profissional.

Uma das participantes é a aposentada Lindalva Guedes, de 77 anos, que chegou ao Camuf há três meses e está fazendo o atendimento.

“A minha prima me convidou porque sou muito cheia de dores, tenho artrite e artrose. Para mim foi uma bênção. Graças a Deus, por tudo que passei aqui, já me fez muito bem. As enfermeiras, psicólogas, assistente social, todas as profissionais que já passei”, disse a aposentada.

Outra participante da atividade foi a amazonense e aposentada, Maria Doralice, 66 anos, moradora do estado do Amapá há 26 anos.

“Acho que vou me sentir melhor, pois tenho muitas dores e problemas de saúde. Cheguei aqui, depois de ter passado pela assistente social e resolvemos tudo”, disse Doralice.

Serviço

Para as pessoas que têm interesse em fazer parte das atividades, primeiramente precisa passar pela assistência social, que irá fazer os encaminhamentos de acordo com a necessidade de cada paciente.

As atividades acontecem 2 vezes por semana e pode ser realizada em grupo ou individualmente, conforme a demanda.

O Camuf Macapá funciona no Complexo da Mulher, localizado na Rua São José, nº 1570, bairro Central, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Foto: Alice Palmerim/GEA e Jade Davis/Sepm

