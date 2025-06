Chamada pública para impulsionar turismo nacional com foco em inovação e diversidade é lançada no AP

Medida visa promover o estado como destino estratégico em mercados externos e está alinhada ao Plano Estratégico 2023-2026 da Secretaria de Turismo.

O Governo do Amapá lançou nesta segunda-feira, 2, o Edital de Chamamento Público voltado à seleção de projetos e eventos que fortaleçam o turismo internacional na região. A medida visa promover o estado como destino estratégico em mercados externos e está alinhada ao Plano Estratégico 2023-2026 da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), que segue as diretrizes do Plano Estadual de Turismo.

CONFIRA O EDITAL

O edital contempla propostas com potencial para gerar impacto nas áreas de inovação, sustentabilidade e inclusão, com destaque para iniciativas voltadas ao afroturismo, à comunidade LGBTQIA+ e à acessibilidade. Também estão no foco projetos ligados ao setor MICE (reuniões, incentivos, conferências e exposições), à cultura, economia criativa, gastronomia, turismo de negócios e tecnologias inovadoras.

“Queremos mostrar ao mundo um Amapá novo, rico em diversidade cultural e natural, com capacidade de inovar e de acolher com responsabilidade social e ambiental. Esse edital é uma ferramenta estratégica para aproximar nosso estado de oportunidades e atrair investimentos sustentáveis”, afirmou a secretária de Estado do Turismo, Syntia Lamarão.

As inscrições estão abertas para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, nacionais ou internacionais, cujas atividades estejam alinhadas com os objetivos do projeto proposto até dezembro de 2025. Os interessados devem enviar suas propostas e toda a documentação exigida para o e-mail chamamentopublico@setur.ap.gov.br.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...