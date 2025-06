Sebrae realiza cerimônia de lançamento da 3ª edição ‘Desafio Liga Jovem’ na próxima quarta-feira (4)

Com inscrições gratuitas, a competição é destinada a estudantes do ensino fundamental, médio, superior e profissionalizante

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove a abertura da 3ª edição do ‘Desafio Liga Jovem’, no auditório Campos do Laguinho, na próxima quarta-feira (4), às 8h30. A iniciativa é voltada para alunos do ensino fundamental (8º e 9º ano), médio, superior e profissionalizante interessados em desenvolver qualificações em âmbitos pessoal, acadêmico e ocupacional.

A gestora do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae, Marília Correia, destaca como o programa incentiva os jovens a serem protagonistas na criação de soluções inovadoras para os desafios nas comunidades, se alinhando à missão da entidade de fomentar o empreendedorismo em todas as formas.

“A conquista histórica do Amapá na edição de 2024 quando o Projeto Apeîara Mapas, desenvolvido por estudantes do Instituto Federal do Amapá (IFAP), foi campeão nacional em São Paulo na categoria Ensino Superior, foi um marco na nossa história, provando que temos talentos capazes de transformar realidades”, celebra Marília Correia.

Novidade

Segundo o gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson, a instituição pretende ampliar o alcance do programa no estado, para oferecer uma formação qualificada e alinhada aos desafios atuais nesta edição. “Com o apoio do Sebrae Nacional e da equipe do Instituto Ideias do Futuro, ofereceremos às escolas do Amapá uma experiência formativa de alto valor, conectada com os desafios do presente e as oportunidades do futuro”, garante o gerente Maikon Richardson.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo site oficial: www.desafioligajovem.com.br. A competição é voltada para equipes formadas por dois a cinco estudantes, acompanhados de um professor orientador.

Os projetos destaques concorrem a prêmios como notebooks, celulares, viagens nacionais e até uma viagem internacional. A iniciativa busca estimular o protagonismo juvenil, promovendo uma experiência de crescimento pessoal e social, com foco em soluções criativas para transformar escolas e comunidades.

Programação

Data: 4.6.2025 – Quarta-Feira

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Auditório Campos do Laguinho

Hora: 8h30 – Café de boas-vindas

Hora: 9h – Abertura institucional – Suelem Amoras

Hora: 9h15 – Relato de experiência – IFAP

Hora: 9h30 – Apresentação DLJ3 – Sebrae Nacional e Instituto Ideias do Futuro

Hora: 10h20 – Perguntas e respostas.

Serviço:

Sebrae no Amapá

