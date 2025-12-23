Palhaçaria feminina leva espetáculo natalino à periferia da zona norte de Macapá

“Natalhaço” será apresentado no bairro São Lázaro e celebra o espírito do Natal com humor, afeto e inclusão cultural

A Companhia de Palhaçaria Feminina Divertidamente apresenta, nesta terça-feira (23), o espetáculo “Natalhaço”, um especial de Natal que une arte circense, humor e sensibilidade social. A apresentação acontece às 18h, na Vila São Jorge, localizada no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá, reforçando o compromisso do grupo com a descentralização do acesso à cultura.

Reconhecida no Amapá pela realização de oficinas, espetáculos e ações culturais voltadas principalmente para mulheres, famílias e comunidades periféricas, a companhia retoma sua tradicional apresentação natalina, desta vez levando alegria e diversão para uma área periférica da capital.

O espetáculo “Natalhaço” conta a história das palhaças Jereba e Bolota, duas atrapalhadas ajudantes do Papai Noel que acordam atrasadas para organizar o Natal. Entre montar a árvore, preparar biscoitos e embrulhar presentes, tudo dá errado: a árvore não para em pé, os biscoitos queimam e os presentes se misturam, transformando a missão em uma sequência de confusões e gargalhadas.

Em meio às trapalhadas, o público é convidado a refletir, de forma leve e divertida, sobre valores essenciais da data.

“Com muita alegria e palhaçaria, queremos deixar a mensagem de que o verdadeiro espírito de Natal está presente na união, na amizade e no amor”, destaca Jéssica Ataíde, que interpreta a Palhaça Jereba e também assina a dramaturgia e a direção do espetáculo.

Selecionado pelo Edital nº 02/2024 – Circuito das Artes, o projeto conta com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult/GEA) e reforça a importância das políticas públicas de fomento à cultura local, especialmente em territórios periféricos.

Serviço

Espetáculo: Auto de Natal – Natalhaço

Quando: 23 de dezembro de 2025

Horário: 18h

Onde: Vila São Jorge – Av. Favilo Gentil, nº 108, bairro São Lázaro, zona norte de Macapá

Entrada: Gratuita

Fotos: Arquivo do projeto

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950

