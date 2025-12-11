Campanha do Abrigo São José arrecada doações de presentes para idosos

Doações seguem até 15 de dezembro e ajudarão a garantir um Natal mais acolhedor para 93 idosos atendidos pela instituição.

O prazo para participar da campanha de doação de presentes do Abrigo São José, em Macapá, está quase acabando. A iniciativa, que faz parte do tradicional Natal Social do Governo do Amapá, mobiliza a comunidade para oferecer um gesto de carinho aos 93 idosos que vivem na instituição, muitos deles sem contato próximo com familiares.

As doações seguem abertas até 15 de dezembro, diretamente na recepção do abrigo, no bairro Santa Rita. No local, está disponível uma lista com o nome e os pedidos individuais de cada idoso, incluindo roupas, calçados, itens de higiene pessoal e outros presentes simples, mas muito significativos para quem recebe.

Confira aqui a lista de pedidos

A coordenadora-geral do abrigo, Iracyara Pontes, reforça que cada doação representa mais do que um presente: “Para muitos residentes, esse é o momento do ano em que eles sentem de perto o cuidado e o afeto da comunidade. É um gesto pequeno para quem doa, mas enorme para quem recebe”.

O atendimento para entrega das doações ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Todo o material arrecadado será entregue durante a celebração natalina marcada para o dia 19 de dezembro, às 17h, com programação especial para os idosos.

Fotos: Adriano Monteiro/GEA

