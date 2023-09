Setap afirma que haverá frota suficiente de coletivos para 52ª Expofeira

Membros do Grupo de Trabalho que organiza a 52ª edição da Expofeira Agropecuária reuniram com diretores do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) para tratar sobre o esquema de transporte público para atender o evento.

Estiveram presentes representantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Agência de Desenvolvimento do Amapá (Adap), Secretaria de Transportes (Setrap), Departamento Estadual de Trânsito, Secretaria de Comunicação e Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual.

Em pauta esteve a frota necessária para atender o evento, os dias e horários de pico, as rotas dos veículos e a possibilidade de via expressa no horário de maior movimento com até três ou as quatro pistas da Rodovia Juscelino Kubitschek apenas no sentido Macapá – Fazendinha.

No Parque de Exposições da Fazendinha haverá estacionamento para os ônibus e área de desembarque de taxi e transporte por aplicativo. A ideia é incentivar a população a utilizar o transporte público e deixar seus carros em casa, evitando engarrafamentos.

A ideia é que os ônibus com destino à Expofeira, tenham uma frequência de, no máximo, 10 minutos entre cada saída, e havendo colaboração da população em obedecer o fluxo de trânsito e de horários de pico, não haverá engarrafamentos nem incidentes.

O Setap passou a compor o grupo de trabalho da Expofeira para garantir o cumprimento das metas. Além dos ônibus que realizam o transporte metropolitano e que estarão com destino à Expofeira, haverá também linhas urbanas com trajeto até o evento, especialmente para atender os bairros mais distantes da Zona Norte e Oeste de Macapá.

