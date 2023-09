Sebrae realiza Feira de Negócios no Jari neste final de semana

Com slogan ‘Um Vale de Oportunidades’, o Sebrae promove feira de exposição e comercialização de produtos e serviços, empreendedorismo e geração de negócios para as Micro e Pequenas Empresas, MEI e potencial empresário

Denyse Quintas

O Sebrae realiza no Município de Laranjal do Jari, a Feira de Negócios do Vale do Jari, na Praça João da Silva Nery, no período de 8 a 10 de setembro, das 17h às 23h. O evento reúne a cultura e diversidade econômica no Vale do Jari. A Feira atuará quatro (4) eixos: Artesanato, Gastronomia, Agroindústria e, Comércio e Serviços.

No Eixo do Artesanato e Cultura acontecem a exposição e comercialização de artesanato local (cultura diversa), exposição de saberes local e estudos da região. O espaço contemplará produtos com fibras, sementes, madeira e cerâmica, assim como a exposição e comercialização das referências gastronômicas, de produtos da agroindústria, além de produtos e serviços do setor econômico local.

Estrutura

A organização dos espaços no interior da Quadra Poliesportiva, estarão instalados 25 estandes para comercialização de produtos e serviços diversos; na área externa estarão instalados 12 estandes para o artesanato; 10 na comercialização de pratos com referência da culinária regional; 5 espaços para a agroindústria e 6 para exposição e comercialização de plantas ornamentais e tropicais. O espaço também contemplará as atrações culturais, com apresentação de artistas locais. Os 12 quiosques de venda de lanches serão incorporados à feira.

Para gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae no Amapá (UPPDT), Célia Cardoso, a Feira de Negócios do Vale do Jari, é mais que um evento, é uma oportunidade para a comercialização de produtos e serviços, criando um ambiente favorável para a geração de negócios, assim como a difusão do empreendedorismo sustentável. Além disso, estimula o surgimento, a ampliação e a diversificação de empreendimentos inovadores.

Feira

O tema da feira é sustentado pelos eixos de conhecimento, exposição mercadológica e gastronômica. O Conhecimento, se apresenta por meio de cursos e palestras; a Exposição Mercadológica através de comercialização de produtos e serviços do setor econômico local; e a Exposição Gastronômica, se apresenta com comercialização, de comidas e lanches com referência na gastronômica do Vale do Jari.

Coordenação

A Feira de Negócios do Vale do Jari, é coordenada pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT), Célia Cardoso e equipe do Sebrae em Laranjal do Jari.

Parceiros

A Feira de Negócios do Vale do Jari é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com a Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari (PMLJ).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...