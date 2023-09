Sebrae e parceiros promovem Feirão Limpa Nome para CPF e CNPJ

A ação conta com negociação de dívidas, orientação técnica para a redução de inadimplência e palestras sobre educação financeira

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com a Receita Federal do Brasil (RFB), Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), instituições bancárias e diversas empresas de grande porte, realizam o Feirão Limpa Nome, que beneficia pessoas físicas, Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) que desejam renegociar dívidas jurídicas. O atendimento é presencial e acontece na Sede da instituição, no Hall de entrada, nos dias 14 e 15 de setembro, das 9h às 17h.

A gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes, ressalta que a ação é uma iniciativa do Projeto Sebrae Mais Finanças, que visa promover acesso a educação financeira e orientar potenciais empreendedores e pequenos negócios que estão negativados em função do acúmulo de dívidas.

“O Feirão Limpa Nome é uma das ações que estamos realizando para combater o cenário de endividamento no Amapá, que se encontra com 52,72% da população inadimplente. Dessa forma, nós vamos orientar a renegociação de dívidas jurídicas, mas também demonstrar o caminho para o controle financeiro e a gestão inteligente dos recursos, objetivando que as pessoas atendidas saiam do feirão com um maior nível de consciência sobre finanças, esperança de limpar o nome e retomar o potencial de consumo”, declara a gerente Denise Nunes.

Serviços

O atendimento da ação será individual e personalizado, com os serviços de Alteração Cadastral; Declaração Anual do MEI; Simulação de parcelamento; Parcelamento de débitos; Emissão de DAS; Baixa; Orientação técnica e Consultoria sobre Educação Financeira.

Cadastro

Os interessados em participar do Feirão Limpa Nome devem preencher o pré-cadastro por meio do link https://forms.office.com/r/tSsXtF4xb1.

Parceiros

São parceiros no Feirão Limpa Nome a Receita Federal do Brasil; Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-AP), Caixa Econômica Federal; Serasa; Banco do Brasil; Sistema de Crédito Cooperativo (Sicred); Banco da Amazônia; Agência de Fomento do Amapá (Afap); Câmara de Dirigentes Lojistas de Macapá (CDL); CEA Equatorial; e CSA Equatorial.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...